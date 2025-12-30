Economía

Meta anuncia la adquisición del agente de IA Manus

El acuerdo, del que no se han revelado detalles económicos, valoraría a la empresa en más de $2.000 millones

EscucharEscuchar
Por Europa Press
.
La multinacional dirigida por Mark Zuckerberg confirmó que seguirá operando y vendiendo el servicio de Manus. (Shutterstock/Shutterstock)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
MetaIA Manus
Europa Press

Europa Press

Europa Press es una agencia de noticias privada española. Fue fundada en 1953 por Torcuato Luca de Tena Brunet y otras personalidades, alguna de las cuales alcanzaron altos cargos gubernamentales durante el segundo franquismo​ y en la Transición.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.