McDonald’s anuncia ferias de empleo en varias provincias de Costa Rica durante octubre

McDonald’s lanza su “Ruta de Empleo” en el GAM con jornadas presenciales durante octubre para facilitar el acceso a nuevos empleos.

La cadena de restaurantes McDonald’s activó su “Ruta de Empleo” para octubre con jornadas presenciales en ocho de sus locales de la Gran Área Metropolitana. Esta iniciativa permite a las personas interesadas postularse directamente en los restaurantes sin necesidad de procesos virtuales previos.

Las jornadas comenzarán el lunes 13 de octubre en el restaurante de Coyol y se extenderán hasta el jueves 23 de octubre en Moravia, según lo informó Arcos Dorados, la franquicia que opera McDonald’s en América Latina y el Caribe.

Calendario de la Ruta de Empleo

Semana del 13 al 16 de octubre

Lunes 13: McDonald’s Coyol

Martes 14: McDonald’s El Roble

Miércoles 15: McDonald’s City Mall

Jueves 16: McDonald’s Alajuela Centro

Semana del 20 al 23 de octubre

Lunes 20: McDonald’s Santa Ana

Martes 21: McDonald’s Santo Domingo

Miércoles 22: McDonald’s Ruta 27

Jueves 23: McDonald’s Moravia

El horario de atención será de 8 a. m. a 4 p. m. en cada local participante.

Los puestos disponibles incluyen funciones operativas como colaboradores, líderes de experiencia, técnicos de mantenimiento y encargados de jardines. También se considerarán aspirantes para posiciones en el equipo de gerencia.

Entre los requisitos solicitados figuran:

Tener al menos noveno año aprobado

Ser mayor de 18 años

Contar con disponibilidad para turnos rotativos

Los aspirantes deben asistir puntualmente, confirmar previamente el restaurante y la fecha en que desean participar y haber aplicado por medio del enlace www.mchire.com/login

Arcos Dorados opera más de 2.400 restaurantes McDonald’s en América Latina y el Caribe, generando empleo para más de 100.000 personas, de acuerdo con cifras al 31 de marzo de 2025.