McDonald’s anuncia ferias de empleo en varias provincias de Costa Rica durante octubre

La cadena de restaurantes McDonald’s activó su “Ruta de Empleo” para octubre con jornadas presenciales en ocho de sus locales de la Gran Área Metropolitana. Esta iniciativa permite a las personas interesadas postularse directamente en los restaurantes sin necesidad de procesos virtuales previos.
Las jornadas comenzarán el lunes 13 de octubre en el restaurante de Coyol y se extenderán hasta el jueves 23 de octubre en Moravia, según lo informó Arcos Dorados, la franquicia que opera McDonald’s en América Latina y el Caribe.
Calendario de la Ruta de Empleo
Semana del 13 al 16 de octubre
- Lunes 13: McDonald’s Coyol
- Martes 14: McDonald’s El Roble
- Miércoles 15: McDonald’s City Mall
- Jueves 16: McDonald’s Alajuela Centro
Semana del 20 al 23 de octubre
- Lunes 20: McDonald’s Santa Ana
- Martes 21: McDonald’s Santo Domingo
- Miércoles 22: McDonald’s Ruta 27
- Jueves 23: McDonald’s Moravia
El horario de atención será de 8 a. m. a 4 p. m. en cada local participante.
Los puestos disponibles incluyen funciones operativas como colaboradores, líderes de experiencia, técnicos de mantenimiento y encargados de jardines. También se considerarán aspirantes para posiciones en el equipo de gerencia.
Entre los requisitos solicitados figuran:
- Tener al menos noveno año aprobado
- Ser mayor de 18 años
- Contar con disponibilidad para turnos rotativos
Los aspirantes deben asistir puntualmente, confirmar previamente el restaurante y la fecha en que desean participar y haber aplicado por medio del enlace www.mchire.com/login
Arcos Dorados opera más de 2.400 restaurantes McDonald’s en América Latina y el Caribe, generando empleo para más de 100.000 personas, de acuerdo con cifras al 31 de marzo de 2025.