McDonald’s anuncia ferias de empleo en varias provincias de Costa Rica durante octubre

Las jornadas inician el 13 de octubre en Coyol y concluyen el 23 en Moravia, en horario de 8:00 a. m. a 4:00 p. m.

Por Jailine González Gómez
McDonald’s lanza su “Ruta de Empleo” en el GAM con jornadas presenciales durante octubre para facilitar el acceso a nuevos empleos.
McDonald’s lanza su “Ruta de Empleo” en el GAM con jornadas presenciales durante octubre para facilitar el acceso a nuevos empleos. (McDonald’s/Cortesía)







