Mayoría de empresarios descarta nuevas inversiones en 2026

El 82% de empresas no realizarán nuevas inversiones durante 2026 revela Encuesta de Expectativas Empresariales de la UCR

Por Gustavo Ortega Campos
Persona revisando en su computadora gráficos de rendimiento e indicadores del mercado bursátil, relacionado con recomendaciones para invertir el aguinaldo en fondos de inversión y opciones del mercado de valores.
Solamente el 10% de los empresarios espera realizar nuevas inversiones durante 2026, según los resultados de un encuesta de la UCR. (Shutterstock /Shutterstock)







Expectativa empresarialIICEUCR
