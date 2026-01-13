Mayoría de empresarios descarta nuevas inversiones en 2026

Solamente el 10% de los empresarios espera realizar nuevas inversiones durante 2026, según los resultados de un encuesta de la UCR.

La mayoría de empresarios costarricenses no realizarán nuevas inversiones durante 2026, según reveló la Encuesta de Expectativas Empresariales del I trimestre.

De acuerdo con la encuesta, realizada a 428 empresas, el 82% no planea invertir, lo que refleja cautela en el entorno empresarial, indica el documento de resultados presentado este martes por el Instituto de Investigaciones de Ciencias Económicas (IICE) de la Universidad de Costa Rica.

La encuesta, realizada a gerentes del 10 al 28 de noviembre de 2025, señala que las expectativas de inversión se mantienen moderadas, con solo un 10,8 % de las empresas que indicaron que realizarán nuevas inversiones.

El comercio es el sector que refleja las expectativas más dinámicas de inversión: el 13% de los encuestados piensa realizar nuevas inversiones, seguido de manufactura (12,3%) y servicios (10,3%); sin embargo, este último muestra la mayor caída con respecto al último trimestre de 2025 cuando se ubicó en 16%.

Construcción y agro invertirán menos

Por otro lado, los sectores de construcción y agropecuario presentan niveles bajos de intención de inversión y retrocesos significativos.

“En conjunto, los datos sugieren un clima de prudencia y contención, donde solo algunos sectores muestran señales de impulso inversor”, señala el informe.

Solo el 5,2% de los empresarios de la construcción y el 9,2% del sector agro piensan realizar nuevas inversiones. El resultado contrasta 10,4% y 11,7%, respectivamente, del trimestre anterior.

¿En qué invertirán los empresarios?

El informe señala que los empresarios del sector agropecuario concentrarán sus inversiones en maquinaria agrícola, como equipos para café, picado y producción, además de herramientas, equipos de talleres, ampliaciones, mejoras en infraestructura y vehículos operativos.

En manufactura, la inversión se enfocará principalmente en maquinaria de producción (como corte láser, empaques y procesos), así como en equipos de cómputo, sistemas informáticos, ampliación de áreas productivas y remodelaciones.

Por su parte, en construcción las inversiones estarán dirigidas a ampliaciones, nuevas construcciones, compra de terrenos y mantenimiento de infraestructura.

El sector comercio presenta una variedad amplia, esperan invertir en mobiliario, exhibidores, nuevos locales, remodelaciones, mantenimiento, procesos como empaque y almacenes, vehículos y sistemas de automatización.

En tanto, en servicios, las inversiones se orientarán mayormente hacia ampliaciones (restaurantes, habitaciones), remodelaciones, mantenimiento y mejoras en locales, junto con adquisiciones de equipos informáticos, software, sistemas de vigilancia y publicidad.

Posición competitiva

El 51% de los empresarios considera que la posición competitiva de sus empresas mejorará, el 44% estima que se mantendrá sin cambios y el 4% que empeorará.

El mayor positivismo se registra en el sector agropecuario (60%), seguido de la construcción (56%). Los sectores manufactura y servicio coinciden con 50%, mientras que el comercio muestra 45%.

El informe señala que en términos generales, el balance global disminuye de 40,1 a 36,6 puntos, reflejando una percepción competitiva ligeramente menos favorable.

Los balances de respuestas se obtienen calculando la diferencia entre los porcentajes de respuestas positivas o favorables y las negativas o desfavorables.

El sector comercio registra un aumento relevante, pasando de 40,9 a 53,0 puntos. Según el IICE, este resultado refleja una fuerte recuperación y confianza en su capacidad para mejorar frente a la competencia.

El sector agropecuario mantiene su tendencia ascendente, alcanzando 30,5 puntos.

En tanto, construcción presenta una caída pronunciada, situándose en 21,6 puntos, lo que indica un debilitamiento significativo en su posición relativa. Servicios y manufactura experimentan retrocesos moderados.

Índice global: en ‘terreno optimista’

El Índice Global de Expectativas Empresariales se situó en 55,9 puntos durante el primer trimestre de 2026, una leve disminución de 0,3 puntos respecto al trimestre anterior. Los sectores agropecuario y comercial evidencian una mejora en el nivel de optimismo; el resto presenta un deterioro en las expectativas empresariales, con descensos que van de 0,9 a 2,0 puntos.

Sin embargo, a pesar de esta reducción trimestral, el informe señala que el valor del Índice permanece 2,0 puntos por encima del promedio histórico para los primeros trimestres.

“En general, las expectativas siguen siendo positivas y se mantienen en terreno optimista, al ubicarse por encima del umbral de 50″, concluye el informe.