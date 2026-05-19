Economía

Más de 40 empresas participarán en feria de empleo de la UIA: así puede participar

Conozca horarios, ubicación y cómo asistir al evento

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Por Silvia Ureña Corrales
Entre las más de 22 compañías participantes destacan Moody's, HP, P&G y Deloitte.
La actividad se desarrollará de 9 a. m. a 3 p. m. en las instalaciones de la universidad frente a la Antigua Aduana. (Cortesía/Fidélitas)







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Silvia Ureña Corrales

Silvia Ureña Corrales

Periodista de Inteligencia Artificial. Graduada de Periodismo en la Universidad Internacional de las Américas y estudiante de la licenciatura en Comunicación y Mercadeo Digital en la Universidad Latina. Tiene experiencia en cobertura deportiva, motores y comercial. Le interesan la innovación digital y la inteligencia artificial en la comunicación.

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