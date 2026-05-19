Más de 40 empresas participarán en feria de empleo de la UIA: así puede participar

La actividad se desarrollará de 9 a. m. a 3 p. m. en las instalaciones de la universidad frente a la Antigua Aduana.

La búsqueda de empleo tendrá un nuevo espacio en San José con la realización de la cuarta edición de la feria de empleo de la Universidad Internacional de las Américas (UIA), que reunirá a decenas de empresas de distintos sectores productivos.

La actividad se efectuará el próximo 27 de mayo en las instalaciones de la UIA, frente a la Antigua Aduana, entre las 9 a. m. y las 3 p. m. La organización informó que participarán más de 40 empresas en busca de talento para distintas áreas laborales.

La feria reunirá compañías vinculadas con sectores como manufactura, servicios, tecnología, seguros, comercio y recursos humanos. Entre las empresas participantes aparecen Align, McDonald’s, Grupo Bimbo, Johnson Controls, ManpowerGroup y Coopenae.

Además de las vacantes disponibles, los asistentes podrán acercarse directamente a representantes de las empresas participantes y entregar sus curriculum vitae durante la jornada.