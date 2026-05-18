Economía

Más de 1.200 personas en Costa Rica recibirán capacitación técnica para atender demanda de empresas exportadoras

El programa aprobó 26 proyectos empresariales y financiará hasta un 90% del costo de cursos especializados

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Por Jailine González Gómez
Empresas exportadoras y de Zona Franca capacitarán a 1.266 personas en áreas técnicas de alta demanda laboral.
Empresas exportadoras y de zona franca capacitarán a 1.266 personas en áreas técnicas de alta demanda laboral. (Procomer/Cortesía)







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Jailine González Gómez

Jailine González Gómez

Bachiller en Comunicación con énfasis en Periodismo por la Universidad de Costa Rica. Cursó estudios en Ingeniería en Computación en el Tecnológico de Costa Rica. Ha colaborado en proyectos de investigación sobre cultura digital y el uso social de la tecnología.

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