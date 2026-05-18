Más de 1.200 personas en Costa Rica recibirán capacitación técnica para atender demanda de empresas exportadoras

Un total de 1.266 personas recibirá capacitación y asesoría en habilidades técnicas y especializadas de alta demanda laboral mediante el programa Incentivo para el Desarrollo de Talento Humano en Empresas.

La iniciativa seleccionó y aprobó 26 proyectos presentados por empresas del régimen de zona franca y compañías exportadoras o con potencial exportador. Del total, 15 pertenecen a zona franca y 11 al régimen definitivo.

Las empresas beneficiadas recibirán fondos para cubrir entre un 50% y un 90% del costo de las capacitaciones. Los cursos estarán dirigidos tanto a colaboradores actuales como a personas en proceso de contratación.

La gerente general de la Promotora del Comercio Exterior de Costa Rica, Laura López, indicó que el programa fortalece las capacidades del talento humano en áreas clave para la operación y crecimiento de las empresas. También afirmó que la iniciativa ayuda a disminuir la rotación de personal y mejora los procesos de selección al contar con trabajadores mejor preparados.

Según López, el programa también amplía las oportunidades para que más personas accedan a formación especializada y logren incorporarse al mercado laboral en sectores que demandan perfiles técnicos y actualizados.

El Incentivo para el Desarrollo de Talento Humano en Empresas surgió de una alianza entre la Promotora del Comercio Exterior de Costa Rica, el Ministerio de Comercio Exterior y el Instituto Nacional de Aprendizaje. La iniciativa también cuenta con apoyo del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, la Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones del Sector Empresarial Privado y la Asociación de Empresas de Zonas Francas de Costa Rica.

Ambas modalidades del programa beneficiaron a más de 7.300 personas. Durante 2025, la iniciativa capacitó a más de 5.200 participantes. Además, acumuló más de 2.000 cursos impartidos.

López señaló que el talento humano representa uno de los principales factores de competitividad para Costa Rica. También afirmó que la formación constante permite a las empresas adaptarse a nuevas demandas y responder a sectores que requieren perfiles más especializados.

El programa permanece abierto de forma permanente para empresas del régimen de zona franca y del régimen definitivo. Sin embargo, ejecuta cuatro cortes anuales para recepción y selección de proyectos. Las personas interesadas pueden solicitar información mediante el correo talentohumano@procomer.com.