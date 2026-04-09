Economía

MAG agiliza importación de insumos agrícolas ante guerra en Oriente Medio y riesgo de desabastecimiento

Servicio Fitosanitario eliminará el requisito de apostilla para importar agroinsumos por un año para reducir tiempos y evitar desabastecimiento ante conflicto en Oriente Medio

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Por Gustavo Ortega Campos
Productor fumigando
El Ministerio de Agricultura y Ganadería anunció una flexibilización temporal que permitirá reducir de hasta tres meses a una semana los trámites para importar insumos agropecuarios. (Rafael Pacheco/Rafael Pacheco)







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Gustavo Ortega Campos

Gustavo Ortega Campos

Periodista de Economía. Licenciado en Economía con un Máster en Comunicación y Periodismo. Inició en el periodismo en 1995. Se desempeñó durante 10 años como editor y periodista en el Diario La Prensa de Nicaragua.

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