MAG agiliza importación de insumos agrícolas ante guerra en Oriente Medio y riesgo de desabastecimiento

El Ministerio de Agricultura y Ganadería anunció una flexibilización temporal que permitirá reducir de hasta tres meses a una semana los trámites para importar insumos agropecuarios.

El Servicio Fitosanitario del Estado (SFE) no solicitará a los importadores de insumos agropecuarios por un año los documentos apostillados en el extranjero, como una medida para enfrentar el incremento de precios y potencial desabastecimento debido al conflicto geopolítico en Oriente Medio.

Víctor Carvajal, jerarca del Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), dijo en conferencia de prensa que la documentación para ingresar los nuevos productos importados genera un trámite de hasta tres meses.

Con la medida se busca agilizar el proceso de autorización de la importación a una semana.

Los importadores de insumos tendrán un año de plazo para completar el trámite de aquellos insumos que serán sustituidos ante el contexto.

La flexibilización es de carácter excepcional y temporal, y se limita al requisito formal de legalización de documentos. Los controles técnicos, científicos y sanitarios se mantienen sin cambios, garantizando la calidad e inocuidad de los productos.

“Los precios están subiendo, es algo que no podemos controlar, pero estamos procurando el abasto de los productos”, señaló Carvajal.

Por otro lado, el jerarca anunció la ampliación del plazo de vencimiento para la actualización de registro de insumos que estaba previsto para el 4 de mayo y se reprorgramó para el 4 de mayo de 2027.

Desde que inició el conflicto en Irán, el precio de la urea, una de las principales materias primas para la elaboración de fertilizantes, se ha incrementado más del 40%, principalmente por la suspensión del paso de naves en el estrecho de Ormuz y el alza en los precios del petróleo y gas.

El ministro estuvo acompañado de representantes del sector de insumos agropecuarios.

Carlos Campos Alfaro, presidente de la Asociación de Formuladores y Comercializadores de Agroinsumos (Asoagro), dijo que el 30% de los fertilizantes nitrogenados pasan por el estrecho de Ormuz.

Además que los precios de la materia prima de los insumos (petróleo y gas) continúan al alza.

“Ya se espera un efecto (de la guerra en los precios) de al menos un año a pesar de que termine el conflicto”, indicó Campos.

A esto, Campos le sumó que los principales países productores anunciaron la restricción en la oferta. La consecuencia es que obligará a los importadores nacionales a cambiar de proveedores y ajustar el registro de los insumos.

El vocero de Asoagro dijo que urgen soluciones para evitar mayores afectaciones en la producción nacional y de exportación.

Edgard Villalobos Herrera, vicepresidente de la Cámara de Insumos Agropecuarios, dijo que apoyan la iniciativa del MAG porque ayudará a evitar el desabastecimiento de los productos.

“Hay un alto riesgo (de desabasto) por un periodo que no sabemos pues los efectos del cierre del estrecho (Ormuz) nos están afectando eminentemente”, apuntó Villalobos.