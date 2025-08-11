Luz verde para implementar Tribu-CR

Finalmente, parece que se aclaran las dudas e incertidumbre que había provocado la suspensión por orden judicial que impidió cumplir con el cronograma de deshabilitación de las plataformas digitales tributarias anteriores (ATV) y la implementación del Sistema Integrado de Gestión Tributaria denominado Tribu-CR.

Recordemos que el proceso estaba planeado para iniciar su ejecución el pasado 18 de julio, pero dos días antes el Tribunal Contencioso Administrativo aceptó una solicitud de medida cautelar provisionalísima y con ello no se pudo iniciar el proceso de migración y depuración de datos entre los sistemas.

Sin embargo, precisamente por el carácter provisionalísimo de la orden judicial, ahora se ha informado que el Tribunal revirtió lo resuelto y el pasado 6 de agosto denegó la medida de suspensión solicitada.

LEA MÁS: ¿Qué pasó con Tribu-CR? Le explicamos todo lo que debe saber sobre los retrasos y el nuevo lanzamiento

Con este nuevo panorama, el Ministerio de Hacienda informó que el proceso integral de migración de datos se realizará a partir del día 25 de setiembre de 2025 a las 23:45 horas.

El tema central de la discusión es la posibilidad de acceder a la consulta pública “Situación Tributaria” de los contribuyentes, cuestión importante para realizar algunos trámites que requieren demostrar que se está “al día” con las obligaciones ante la Administración.

Es esencial entender que el congelamiento temporal de la información no significa, de ningún modo, una alteración, modificación o suspensión del estatus tributario del contribuyente.

Ricardo González, abogado. (Cortesía Ricardo González/La Nación)

Se trata únicamente de que, durante los días en que se esté realizando el traslado de datos entre un sistema y otro (apagar los sistemas y trasladar la información completa de manera segura y eficiente), la información de cada contribuyente aparecerá tal y como estaba al día 25 de setiembre, y cualquier cambio posterior que se quisiera realizar, tendría que esperar hasta que se ponga en funcionamiento el nuevo sistema.

No se trata, como han opinado algunas personas, de que si un contribuyente aparece moroso al iniciar el cambio de sistema, aparecerá moroso para siempre.

Una ventaja podemos encontrar en todo lo sucedido: el anuncio de julio apenas daba una semana para ponerse al día en las obligaciones tributarias; en tanto que ahora se cuenta con prácticamente mes y medio de tiempo para hacerlo.

rgonzalez@roblesoreamuno.com