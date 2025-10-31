Los mejores lugares para jubilarse en Centroamérica en 2025, según la revista Forbes

Forbes eligió a tres países de Centroamérica entre los mejores lugares para jubilarse en 2025 por su clima, salud y calidad de vida.

En su más reciente lista de destinos internacionales para retirarse, la revista Forbes evaluó 96 lugares en 24 países ubicados en cuatro continentes y varias islas. El análisis se centró en aspectos como el costo de vida, calidad y acceso al sistema de salud, facilidad para obtener residencia, nivel de seguridad, idioma, riesgos climáticos y apertura hacia jubilados estadounidenses.

Según la publicación, esta selección surge en un contexto donde cada vez más personas consideran mudarse al extranjero, motivadas por razones económicas, calidad de vida o incluso el clima político en Estados Unidos.

Dentro de esta evaluación global de Forbes, tres países centroamericanos, Costa Rica, Panamá y Belice figuran entre los sitios más atractivos para el retiro en 2025.

Cada uno ofrece características particulares, desde naturaleza exuberante y atención médica asequible, hasta procesos migratorios accesibles y comunidades acogedoras.

A continuación, se detallan las ventajas que Forbes identificó en cada uno de estos destinos:

Costa Rica: naturaleza, estabilidad y clima agradable

Costa Rica sobresale por su diversidad natural, playas en el Caribe y el Pacífico, y un estilo de vida tranquilo que ha seducido a miles de jubilados estadounidenses. La publicación agrega que el país ofrece un costo de vida generalmente inferior al promedio estadounidense, estabilidad política, baja criminalidad y un sistema de salud accesible y de calidad en ciudades como San José y otras zonas del Valle Central.

Los sitios más atractivos incluyen Atenas, conocido por su clima templado todo el año, y Santa Cruz, en la costa del Pacífico.

Panamá: clima cálido y sistema de salud accesible

Según la publicación, Panamá combina un clima similar al de Florida con un costo de vida reducido a la mitad, según Forbes. El país no enfrenta amenazas frecuentes de huracanes y cuenta con hospitales de calidad. La política es estable y la criminalidad es baja. El inglés es relativamente común en zonas urbanas.

Los principales destinos para jubilados incluyen Boquete, ubicado en tierras altas y con temperaturas más frescas; Ciudad de Panamá, la capital; Coronado, en la costa del Pacífico; y David, una ciudad interior.

Belice: idioma inglés y facilidades migratorias

Belice se presenta como una opción atractiva por ser el único país de Centroamérica donde el inglés es idioma oficial. Las zonas más buscadas incluyen las islas Ambergris Caye y Caye Caulker, además de las ciudades costeras Corozal y Placencia. El país ofrece un entorno natural rico en flora y fauna marina.

Según la publicación el costo de vida es significativamente más bajo que en Estados Unidos, sin embargo, la atención médica básica no cubre necesidades complejas, por lo que algunos jubilados optan por regresar a Estados Unidos para tratamientos mayores.

Otras opciones en América Latina

Además de las recomendaciones centroamericanas, Forbes incluyó otros destinos latinoamericanos en su lista de 2025: