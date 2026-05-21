Economía

Limón: ¿cuáles son los mejores y peores cantones para vivir en el Caribe de Costa Rica?

Pococí lidera la competitividad provincial, mientras Talamanca ocupa el último lugar de todo Costa Rica

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Por Jailine González Gómez
31/07/2025/ Trabajo en Cahuita Limón sobre hallazgo de buque en el parque nacional Cahuita / Foto John Durán
El ICC 2024 expone las profundas diferencias entre los cantones de Limón, marcados por brechas en infraestructura, seguridad e innovación. (JOHN DURAN/John Durán)







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Jailine González Gómez

Jailine González Gómez

Bachiller en Comunicación con énfasis en Periodismo por la Universidad de Costa Rica. Cursó estudios en Ingeniería en Computación en el Tecnológico de Costa Rica. Ha colaborado en proyectos de investigación sobre cultura digital y el uso social de la tecnología.

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