Limón: ¿cuáles son los mejores y peores cantones para vivir en el Caribe de Costa Rica?

El ICC 2024 expone las profundas diferencias entre los cantones de Limón, marcados por brechas en infraestructura, seguridad e innovación.

Limón aparece en el Índice de Competitividad Cantonal (ICC) 2024 (publicado este mayo de 2026) como la provincia con mayores desafíos estructurales de Costa Rica. Ninguno de sus cantones logra ubicarse en la mitad superior del ranking nacional y varios figuran entre los territorios con peores indicadores del país en innovación, infraestructura y calidad de vida.

El estudio, elaborado por la Escuela de Economía de la Universidad de Costa Rica (UCR), evaluó 37 variables agrupadas en siete pilares: económico, gobierno, infraestructura, empresarial, laboral, innovación y calidad de vida.

Los resultados muestran una provincia marcada por profundas fracturas sociales y territoriales. Mientras algunos cantones fortalecen su recurso humano y su capacidad exportadora, otros enfrentan escenarios críticos de violencia, desconectividad y exclusión tecnológica.

Los 6 cantones de Limón, del más competitivo al más rezagado

1. Pococí — ICC: 45,93 | Puesto nacional: 50/82

Pococí es el cantón mejor evaluado de la provincia gracias a la fortaleza de su recurso humano. La alta población económicamente activa, la cobertura de inglés en primaria y la matrícula universitaria sostienen su desempeño laboral. Sin embargo, el informe evidencia fuertes rezagos en infraestructura vial y gestión municipal.

2. Guácimo — ICC: 43,29 | Puesto nacional: 57/82

Guácimo destaca por un inesperado dinamismo exportador. El cantón obtuvo altas calificaciones en exportaciones por trabajador y potencial exportador empresarial. Aun así, ese crecimiento económico no logra traducirse en innovación tecnológica ni en formación científica para la población local.

3. Limón (Cantón Central) — ICC: 40,19 | Puesto nacional: 66/82

El cantón central refleja una profunda fractura social. Aunque mantiene buena conectividad digital y un mercado laboral relativamente activo, enfrenta una severa crisis de seguridad ciudadana. Los altos niveles de homicidios y la baja esperanza de vida deterioran fuertemente su calidad de vida.

4. Siquirres — ICC: 39,69 | Puesto nacional: 68/82

Siquirres combina capacidad exportadora con fuertes trabas institucionales. El acceso a internet residencial y las exportaciones sostienen parte de su actividad económica. Sin embargo, el lento funcionamiento municipal y el rezago tecnológico limitan el crecimiento competitivo del cantón.

5. Matina — ICC: 34,40 | Puesto nacional: 78/82

Matina enfrenta una de las realidades sociales más complejas de la provincia. Su economía depende casi exclusivamente de actividades agrícolas y carece de diversificación laboral. El informe documenta altos niveles de violencia y una esperanza de vida severamente afectada.

6. Talamanca — ICC: 30,31 | Puesto nacional: 82/82

Talamanca ocupa el último lugar de competitividad en Costa Rica. El estudio retrata un territorio profundamente desconectado del desarrollo nacional. El cantón registra calificaciones de cero en acceso a electricidad, agua potable, internet escolar y velocidad de redes móviles. A eso se suma una exclusión educativa severa y uno de los niveles más bajos de inglés y formación científica del país.