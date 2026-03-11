‘La Teja’ renueva identidad visual y editorial

Felipe Arrieta, director de La Teja, habla del cambio de imagen del medio de comunicación.

El diario La Teja informó sobre la renovación de su identidad visual y editorial, luego de casi 20 años de circulación en el país.

Felipe Arrieta, director editorial del medio de comunicación, que forma parte del Grupo Nación, explicó que el cambio responde a una evolución natural de la marca.

La renovación busca reflejar con mayor precisión la escencia y los objetivos del periódico.

“Nuestra transformación marca un hito importante. Hemos evolucionado de ser un medio dirigido a un segmento específico y muy popular, a convertirnos en el referente de la clase media amplia y esforzada”, indicó Arrieta.

La nueva imagen de La Teja comunica tres pilares fundamentales: optimismo, confianza y carácter.

“Decimos las cosas como son: con un lenguaje cotidiano, pero abordando los temas serios con absoluta sencillez y rigor. Nuestro compromiso es brindar información clara y veraz a las personas que mueven el país día tras día, impulsando la economía y construyendo la Costa Rica que todos soñamos“, refirió Arrieta.

Explicó que el diario mantiene su esencia de cercanía y honestidad.

“Traducimos la actualidad a un formato accesible y veraz para conectar con la fuerza laboral que sostiene nuestra economía”, concluyó Arrieta.