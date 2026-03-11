Economía

‘La Teja’ renueva identidad visual y editorial

El periódico ‘La Teja’ inicia una nueva fase en su trayectoria con una transformación que busca reflejar mejor su evolución y conexión con los lectores.

Por Gustavo Ortega Campos
Felipe Arrieta, director de La Teja, habla del cambio de imagen del medio de comunicación.
Felipe Arrieta, director de La Teja, habla del cambio de imagen del medio de comunicación. (Grupo Nación)







La TejaGrupo NaciónRenovación La Teja
Gustavo Ortega Campos

Periodista de Economía. Licenciado en Economía con un Máster en Comunicación y Periodismo. Inició en el periodismo en 1995. Se desempeñó durante 10 años como editor y periodista en el Diario La Prensa de Nicaragua.

