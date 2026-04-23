Economía

KFC Costa Rica participará en feria de empleo en Desamparados: conozca los detalles y cómo aplicar

Actividad se realizará en Mall Multicentro y ofrecerá plazas para personas interesadas en integrarse a la empresa

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Por Jailine González Gómez
KFC estará en feria de empleo en Desamparados el 30 de abril con vacantes abiertas y requisitos básicos.
KFC estará en feria de empleo en Desamparados el 30 de abril con vacantes abiertas y requisitos básicos. (KFC Costa Rica/Cortesía)







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Jailine González Gómez

Jailine González Gómez

Bachiller en Comunicación con énfasis en Periodismo por la Universidad de Costa Rica. Cursó estudios en Ingeniería en Computación en el Tecnológico de Costa Rica. Ha colaborado en proyectos de investigación sobre cultura digital y el uso social de la tecnología.

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