KFC Costa Rica participará en feria de empleo en Desamparados: conozca los detalles y cómo aplicar

KFC estará en feria de empleo en Desamparados el 30 de abril con vacantes abiertas y requisitos básicos.

KFC Costa Rica participará en una feria de empleo el jueves 30 de abril en el Mall Multicentro, en Desamparados, como parte de su plan de expansión y fortalecimiento de operaciones en el país.

La actividad se desarrollará de 9 a. m. a 3 p. m. y es organizada por la Municipalidad de Desamparados. El objetivo es acercar oportunidades laborales a la comunidad y facilitar procesos de reclutamiento abiertos.

Durante la jornada, la empresa recibirá perfiles de personas interesadas en integrarse a la marca, con énfasis en servicio al cliente y trabajo en equipo.

Entre los requisitos se incluyen primaria completa, carné de manipulación de alimentos como deseable y disponibilidad para trabajar en horarios rotativos, fines de semana y feriados.

Para aplicar, las personas interesadas deben presentar hoja de vida, copia de cédula, hoja de delincuencia, originales y copia de títulos académicos, así como tres cartas de recomendación.

La empresa indicó que no es necesario contar con experiencia previa en puestos similares.

Esta iniciativa forma parte del plan de crecimiento de la compañía para el 2026, que contempla nuevas aperturas y la generación de empleo en distintas zonas del país.