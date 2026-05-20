Economía

KFC abrirá restaurante en Heredia y busca personal sin experiencia previa: conozca los detalles y cómo aplicar

La cadena busca colaboradores para su nueva apertura en Heredia y ofrecerá vacantes para personas con o sin experiencia previa

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Por Jailine González Gómez
La feria de empleo de KFC en San Rafael de Heredia ofrecerá oportunidades laborales para la próxima apertura de la marca en la zona.
La feria de empleo de KFC en San Rafael de Heredia ofrecerá oportunidades laborales para la próxima apertura de la marca en la zona. (KFC Costa Rica/Cortesía)







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Jailine González Gómez

Jailine González Gómez

Bachiller en Comunicación con énfasis en Periodismo por la Universidad de Costa Rica. Cursó estudios en Ingeniería en Computación en el Tecnológico de Costa Rica. Ha colaborado en proyectos de investigación sobre cultura digital y el uso social de la tecnología.

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