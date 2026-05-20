KFC abrirá restaurante en Heredia y busca personal sin experiencia previa: conozca los detalles y cómo aplicar

La feria de empleo de KFC en San Rafael de Heredia ofrecerá oportunidades laborales para la próxima apertura de la marca en la zona.

KFC Costa Rica realizará una feria de empleo en San Rafael de Heredia como parte de su plan de expansión para 2026 y de la próxima apertura de un nuevo restaurante en esa comunidad. La actividad se efectuará este viernes 22 de mayo, entre las 11 a. m. y las 3 p. m., en el Salón Parroquial de la Iglesia San Rafael Arcángel.

La empresa informó que el proceso busca incorporar nuevo talento para fortalecer su equipo de trabajo y aportar al desarrollo de la comunidad donde operará el establecimiento.

Durante la jornada, la cadena pretende reclutar personas con orientación al servicio al cliente y capacidad para trabajar en equipo. Entre los requisitos para optar por los puestos disponibles figuran contar con primaria completa, disponibilidad para trabajar en horarios rotativos, fines de semana y feriados. Además, el carné de manipulación de alimentos será deseable.

Las personas interesadas deberán presentarse con hoja de vida, copia de cédula, hoja de delincuencia, originales y copia de títulos académicos, además de tres cartas de recomendación.

Según la información suministrada por KFC Costa Rica, no será necesario contar con experiencia previa en puestos similares. La empresa señaló que cada nueva apertura genera oportunidades laborales para hasta 25 personas de las comunidades donde inicia operaciones.

La compañía agregó que las personas interesadas también podrán consultar otras vacantes por medio del perfil de LinkedIn de KFC Costa Rica.