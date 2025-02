IVM en desequilibrio: Esta es una opción para asegurar un mejor ingreso de jubilación

El Régimen Voluntario de Pensiones (RVP) es una alternativa para que las personas que buscan mejorar sus ingresos durante la jubilación para complementar los fondos que recibirán del régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM), que encara un fuerte desequilibrio a futuro.

El IVM entrará en una fase crítica a partir de 2035, cuando los ingresos por cotizaciones no cubrirán los egresos del fondo. Esta situación provocará el agotamiento de la reserva en 2047, según el último estudio actuarial de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS). Además, tiene un déficit actuarial de ¢74,6 billones.

Para hacer frente a este desequilibrio, el Comité de Vigilancia del IVM analizó un plan con siete propuestas de cambio en el principal régimen de jubilaciones básicas del país, elaborado por la CCSS. La versión final será enviada a la Junta Directiva de la institución.

Hasta enero pasado, las pensiones voluntarias contaban con 82.630 aportantes, según datos de la Superintendencia de Pensiones (Supén). Los activos ascendían a ¢649.675 millones en ese mismo período.

El RVP es un plan de aporte voluntario en el que la persona trabajadora destina una parte de su ingreso mensual, según su capacidad de ahorro, para aumentar el monto de su pensión al momento de jubilarse. Puede adquirirse en colones o dólares y cada individuo elige la entidad administradora de sus fondos.

“En el actual contexto del sistema nacional de pensiones, el régimen voluntario garantizará mayores ingresos al momento de la jubilación”, indicó Marco Vargas, gerente general de BN Vital.

Sin embargo, el exjerarca del Ministerio de Hacienda, Elián Villegas, calificó al RVP como “un pequeño complemento” de las pensiones para la jubilación y consideró urgente buscar alternativas para fortalecer el IVM y sacarlo de la crisis.

“Esos fondos complementarios son para personas con capacidad de ahorro. ¿Qué pasa con quienes no la tienen? Estamos en una situación complicada porque quienes no pueden ahorrar son quienes más necesitarán la pensión del IVM. No es la solución para todos”, concluyó Villegas.

Uno de los principales elementos de un sistema de pensiones es la tasa de reemplazo, que representa la relación entre los ingresos de jubilación y los últimos salarios percibidos. Como estándar internacional, los países con mayores tasas alcanzan entre el 70% y el 75% del promedio salarial, explicó Vargas.

En Costa Rica, el IVM aporta entre un 42% y 53%, mientras que el Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias (ROP) brinda un 12%, generando en conjunto una tasa máxima del 65%.

“Si la persona abre un plan de pensión, puede construir un monto de ahorro que le permita aspirar a una jubilación similar a su promedio salarial”, agregó Vargas. Además, la pensión voluntaria es la única alternativa para quienes tienen empleos independientes o informales. En BN Vital, el fondo se puede iniciar con ahorros desde ¢5.000 mensuales.

El sistema nacional de pensiones en Costa Rica se basa en cuatro pilares. El primero es la pensión contributiva básica, de capitalización colectiva y financiamiento tripartito con aportes del Estado, trabajadores y patronos, como el IVM de la CCSS.

El segundo pilar es la pensión complementaria obligatoria, con aportes obligatorios del trabajador bajo el ROP. La CCSS registra y controla estos aportes, mientras que una operadora de pensiones elegida por el trabajador los administra.

Los otros dos pilares son la pensión complementaria voluntaria del RVP y la pensión no contributiva, otorgada por la seguridad social a personas que no han cotizado en ningún régimen y cumplen con los requisitos para recibirla.

Alejandro Solórzano, especialista en fondos de pensiones, advirtió que quienes no opten por una pensión voluntaria enfrentarán una mayor brecha entre su último salario y la jubilación. “Hay que analizar la tasa de reemplazo. Si la persona está acostumbrada a un nivel de gastos similar a su salario, tendrá que tomar un plan voluntario para complementar lo que aportó el IVM y el ROP”, enfatizó.

Solórzano también destacó que el RVP ofrece ventajas tributarias y una mayor rentabilidad en comparación con otras alternativas.

Ley N.º 7983, Ley de Protección al Trabajador, vigente desde 2001, establece que los aportes en planes de pensión voluntaria están exentos del pago de cargas sociales e impuestos sobre la planilla, hasta un máximo del 10% del ingreso bruto mensual. Los afiliados pueden realizar retiros anticipados totales o parciales de sus ahorros voluntarios si han cotizado durante al menos 66 meses y tienen 57 años.

Óscar Benavides, director de Negocios de Popular Pensiones, afirmó que las pensiones complementarias son clave para que los trabajadores dispongan de recursos que les permitan mantener una calidad de vida adecuada al jubilarse, especialmente porque las pensiones básicas pierden cada vez más valor.

Benavides señaló que la RVP brindará a los trabajadores recursos adicionales, ya sea para alcanzar el 70% del ingreso recomendado por la norma internacional o para superar ese porcentaje, según sus posibilidades de ahorro. Además, destacó que los fondos de la pensión voluntaria son inembargables. La entidad ofrece planes de ahorro desde ¢5.000 o $20.