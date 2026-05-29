ITEK y TMA abren planta en El Coyol para atender a la industria médica: estos son los empleos que proyectan crear

La alianza entre ITEK y TMA fortalece la cadena de suministro de la industria médica desde una nueva operación ubicada en Alajuela.

La empresa ITEK, en alianza con TMA, inauguró una nueva planta de almacenamiento y soporte logístico en el Parque CLI, ubicado en El Coyol de Alajuela. La instalación atenderá a compañías de dispositivos médicos y manufactura avanzada establecidas en Costa Rica.

La nueva planta se especializará en el manejo de resinas plásticas, materiales poliméricos, químicos, insumos técnicos, componentes, empaques, materiales auxiliares y suministros MRO (mantenimiento, reparación y operaciones) utilizados por empresas exportadoras y de manufactura avanzada.

Además, la operación ofrecerá servicios de almacenamiento, control de inventarios, trazabilidad digital, documentación y coordinación logística para industrias altamente reguladas.

Según indicaron Bernal Rodríguez, director general de ITEK, y Johan Porras, director financiero de TMA, la alianza combina la infraestructura tecnológica y la capacidad operativa de ambas compañías con procesos impulsados por inteligencia artificial. Los voceros señalaron que el objetivo es reducir riesgos y mejorar la previsibilidad de la cadena de suministro del clúster médico. También afirmaron que la iniciativa contempla una visión de expansión regional con El Coyol como punto de partida.

Cerca de 10 empleos en la primera fase

Como parte del arranque de operaciones, la empresa proyecta la creación de cerca de 10 puestos de trabajo durante una primera etapa. La cantidad de colaboradores aumentará conforme avance el crecimiento de la operación.

Los perfiles que busca la compañía incluyen:

Especialistas en inventarios.

Profesionales con experiencia en sistemas ERP/WMS.

Personal con conocimientos en comercio exterior.

Especialistas en regulaciones de zona franca.

Operadores para ambientes regulados.

Personal enfocado en logística operativa y atención de clientes corporativos.

Gobierno y Procomer destacan el proyecto

La ministra de Comercio Exterior, Indiana Trejos, afirmó que la inversión fortalece los servicios logísticos especializados que requieren sectores como dispositivos médicos y manufactura avanzada. Según la jerarca, proyectos de este tipo fortalecen la red de proveedores especializados y contribuyen a la competitividad del país.

Por su parte, Laura López, gerente general de la Promotora del Comercio Exterior de Costa Rica (Procomer), señaló que el crecimiento de las industrias de manufactura avanzada requiere una red robusta de suplidores y servicios especializados. La funcionaria indicó que operaciones como la de ITEK y TMA fortalecen esas capacidades de soporte para sectores estratégicos y altamente regulados.

El Coyol concentra crecimiento industrial

Según agrega la promotora, la apertura de la planta ocurre en una zona que concentra parte importante del crecimiento proyectado para la industria médica y la manufactura avanzada en Costa Rica. Áreas como El Coyol, Grecia y otros polos industriales de Alajuela continúan atrayendo empresas vinculadas a dispositivos médicos y tecnologías especializadas.