Intego anuncia nuevas plazas en Costa Rica con formación pagada en programación estadística

Intego Group abrirá nuevas oportunidades laborales en Costa Rica para estudiantes y profesionales de áreas científicas, quienes podrán acceder a un programa de formación remunerado en programación estadística.

La firma global de consultoría en investigación clínica Intego Group anunció la aceleración de su plan de crecimiento en Costa Rica, lo que incluye la apertura de nuevas plazas de empleo.

Los nuevos puestos están dirigidos a profesionales y estudiantes de último año de carreras como ciencias actuariales, matemática, estadística, biología y ciencias de la vida, con un nivel mínimo de inglés B2.

La empresa no exige experiencia previa en la industria farmacéutica.

El talento contratado ingresará a un programa de formación remunerado de tres meses, donde adquirirá las competencias necesarias para desempeñarse como programador estadístico, informó este lunes la Coalición Costarricense de Iniciativas de Desarrollo (Cinde) mediante un comunicado de prensa.

Las personas interesadas pueden aplicar en el siguiente enlace: https://integoclinical.com/careers

El crecimiento de Intego Clinical fortalece la posición de Costa Rica como plataforma estratégica de servicios de análisis para ensayos clínicos de empresas farmacéuticas globales.

Sergey Glushakov, director ejecutivo de Intego Group, señaló que la creciente especialización del talento costarricense en análisis de datos y ciencias de la vida continúa posicionando al país como una sede estratégica para la investigación clínica avanzada.

“Esto es un punto clave para el crecimiento actual y futuro de la empresa. Seguir apostando por Costa Rica responde a una lógica operativa precisa: fortalecer la presencia de Intego en el continente americano, permitiéndonos dar cobertura de servicios biométricos en todas las zonas horarias”, afirmó Glushakov.

Intego Clinical se posiciona como un socio biométrico de primer nivel (A-tier, en la jerga del sector) para compañías farmacéuticas y biotecnológicas que buscan consolidar operaciones con proveedores externos más confiables y especializados.

La compañía se instaló en Costa Rica en 2024 y también cuenta con presencia en Estados Unidos, Polonia, Ucrania, Armenia y Rumanía.

En el país desarrolla servicios de programación estadística, impulsados por factores clave como su ubicación geográfica y, sobre todo, la calidad de la educación y el talento especializado.

“A medida que empresas como Intego expanden su presencia en el país, se crea un efecto multiplicador donde la transferencia de conocimiento se vuelve más eficiente y escalable. Con este crecimiento confirmamos la tendencia de sofisticación de la inversión extranjera directa que atraviesa Costa Rica”, destacó Ana María Romero, gerente de Asesoría de Inversión de Cinde.