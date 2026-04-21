Economía

Intego anuncia nuevas plazas en Costa Rica con formación pagada en programación estadística

Intego Group busca talento costarricense para puestos en programación estadística. Ofrecen capacitación pagada y no exigen experiencia previa. Vea los requisitos.

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Por Gustavo Ortega Campos
Intego Group abrirá nuevas oportunidades laborales en Costa Rica para estudiantes y profesionales de áreas científicas, quienes podrán acceder a un programa de formación remunerado en programación estadística. (Shutterstock)







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Gustavo Ortega Campos

Gustavo Ortega Campos

Periodista de Economía. Licenciado en Economía con un Máster en Comunicación y Periodismo. Inició en el periodismo en 1995. Se desempeñó durante 10 años como editor y periodista en el Diario La Prensa de Nicaragua.

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