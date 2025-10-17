Economía

Inflación de la eurozona llegó a 2,2% en setiembre

Esto supone el mayor encarecimiento del costo de la vida en la región desde el pasado mes de abril

EscucharEscuchar
Por Europa Press
Inflación, valor del dinero, compra de bienes, deflación
Inflación interanual de la eurozona repuntó dos décimas el pasado mes de setiembre. (Shutterstock/Shutterstock)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
InflaciónEurozonaCosto de vida
Europa Press

Europa Press

Europa Press es una agencia de noticias privada española. Fue fundada en 1953 por Torcuato Luca de Tena Brunet y otras personalidades, alguna de las cuales alcanzaron altos cargos gubernamentales durante el segundo franquismo​ y en la Transición.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.