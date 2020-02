“La economía no tienen la capacidad de absorber la gente adicional que está buscando trabajo. En el tanto el país no logre tasas de crecimiento más altas, será muy difícil reducir el desempleo. No es una sorpresa, es un número alto y a nadie le gusta”, sostuvo el exbanquero, quien fue vicepresidente de la República en la administración de Laura Chinchilla.