Bill Gates publica sus predicciones de economía para el 2023

Como es costumbre, el cofundador de Microsoft y uno de los hombres más ricos del mundo, Bill Gates, hizo las predicciones económicas para el 2023 desde su blog Gates Notes.

El empresario dijo que este será un año complicado, teniendo en cuenta que la guerra entre Rusia y Ucrania continúa, junto con las consecuencias que trae atravesar la pandemia de la covid-19.

Adicionalmente, dijo que la estabilización de la economía mundial tomará más tiempo: “Se avecinan cinco años complicados porque tenemos las deudas de la pandemia y el ciclo económico está cambiando”. Por otro lado, habló sobre el panorama electoral para Estados Unidos en el 2024, aspecto que también será determinante para la economía en este país y posiblemente en el mundo.

“Vamos a tener unas elecciones difíciles y una guerra civil. No tengo experiencia en esos temas, no voy a desviar mi dinero en eso porque no sabría cómo gestionarlo. La polarización política puede acabar con todo”, enfatizó.

¿Quiénes son los millonarios más odiados del mundo? No son ni Bill Gates ni Elon Musk

Con respecto al medioambiente, dijo que las acciones que afectan la naturaleza como la deforestación, eventos que conllevan a incendios incontrolables, muertes de animales por derrames de crudo, entre otros factores hicieron que el año que acaba de terminar hiciera notar las consecuencias de no tomar acciones inmediatamente, además que se daría paso al que sería un año lleno de desastres climáticos.

El otro punto clave es que las empresas deben ser rentables para poder crecer, seguir funcionando y demostrar que hay un mercado para sus productos, de acuerdo con Gates.

En su publicación, el magnate también habló sobre su gestión para encontrar la cura al Sida, los esfuerzos para salvar a madres y sus bebés, la erradicación de la poliomielitis y la preparación del mundo para una próxima pandemia.

El Grupo de Diarios América (GDA), al cual pertenece ‘La Nación’, es una red de medios líderes fundada en 1991, que promueve los valores democráticos, la prensa independiente y la libertad de expresión en América Latina a través del periodismo de calidad para nuestras audiencias.