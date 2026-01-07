Economía

Impuesto a casas de lujo está por vencerse: este es el porcentaje a pagar según el valor de la vivienda

¿Debe pagar el impuesto a las casas de lujo este 2026? Conozca la fecha límite, los tramos de pago y el proceso para evitar multas de Hacienda.

EscucharEscuchar
Por Óscar Rodríguez
Una vivienda de lujo con una palmera al frente.
El plazo para la presentación y pago del impuesto solidario para vivienda finaliza el próximo 15 de enero. (Ilustrativa) (Shutterstock/Shutterstock)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
impuesto a casas de lujoimpuestos solidarioMinisterio de Hacienda
Óscar Rodríguez

Óscar Rodríguez

Editor de Economía. Máster en Periodismo Económico de la Universidad Rey Juan Carlos de España. Escribe sobre finanzas y macroeconomía. Ganador del premio Jorge Vargas Gené 2015 y Distinción del Mérito Periodístico 2011 de Canatur. Redactor del año La Nación en 2017.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.