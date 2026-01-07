Impuesto a casas de lujo está por vencerse: este es el porcentaje a pagar según el valor de la vivienda

El plazo para la presentación y pago del impuesto solidario para vivienda finaliza el próximo 15 de enero. (Ilustrativa)

Los propietarios de viviendas que superen un valor de ¢143 millones tienen hasta mitad de mes para presentar y pagar el impuesto a las casas de lujo.

El periodo de cumplimiento de cancelación del Impuesto Solidario para el Fortalecimiento de los Programas de Vivienda finaliza el próximo 15 de enero, según el cronograma de la Dirección General de Tributación.

Este tributo se aplica a los propietarios —personas físicas o jurídicas— de viviendas de uso habitacional, ocasional o de recreo cuyo valor de construcción, junto con sus instalaciones fijas y permanentes, supere los ¢143 millones, detalló la firma Grant Thornton en un comunicado.

Según el Decreto Ejecutivo N.º 45358-H, publicado en La Gaceta del 19 de diciembre de 2025, el monto a pagar se establece mediante tramos según el valor de la vivienda.

Por ejemplo, para las viviendas con un valor de ¢143 millones hasta ¢359 millones, la tarifa del impuesto es de 0,25%. Mientras que entre el exceso de ¢359 millones y hasta ¢720 millones, es de 0,30%.

El impuesto posee en total siete tramos. En el último, la tarifa es de 0,55% sobre las casas con un valor superior a ¢2.162 millones, según el Ministerio de Hacienda.

Declaración cada tres años, pago anual

La declaración del impuesto solidario debe presentarse cada tres años, salvo que exista una variación relevante en la propiedad; sin embargo, el pago del impuesto es anual y debe realizarse dentro del plazo fijado por Hacienda.

En los casos en que la declaración fue presentada en 2025 para el período actual, el contribuyente únicamente debe efectuar el pago correspondiente en 2026.

Por el contrario, si la propiedad fue adquirida durante el año 2025 y está sujeta a este impuesto, el propietario deberá presentar el formulario D-174 (Declaración Jurada del Impuesto Solidario) y realizar el pago a través de la Oficina Virtual OVi (Tribu-CR).

A octubre del 2025, Hacienda había recaudado ¢5.560 millones en este tributo. Los datos muestran que los ingresos estuvieron sobre los ¢5.000 millones en los últimos cuatro años.

¿Cómo se paga el impuesto?

Grant Thornton precisó que el impuesto a las casas de lujo tiene dos opciones de pago.

Servicio en línea, mediante la Oficina Virtual OVi, utilizando una cuenta bancaria en formato IBAN.

Ventanillas bancarias del Banco de Costa Rica (BCR) y de BAC Credomatic.

Para pagar en línea, primero es necesario registrar la cuenta bancaria en Tribu-CR, siguiendo estos pasos:

Ingresar al menú principal. Seleccionar la opción “Mis datos” y luego “Cuentas bancarias”. Hacer clic en “+ Nueva cuenta bancaria”. En el campo “uso”, elegir “Pagos tributarios”. Digitar la cuenta en formato IBAN y verificar que el titular coincida con el contribuyente. Guardar la información.

Advertencia por incumplimiento

Tributación recordó que el incumplimiento en la presentación de la declaración o en el pago oportuno del impuesto puede generar sanciones, de acuerdo con lo establecido en el Código de Normas y Procedimientos Tributarios.