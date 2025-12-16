Economía

Hoteleros en Costa Rica proyectan una ocupación promedio del 77% para fin y principio de año

Hoteles de Llanuras del Norte y Guanacaste prevén porcentajes más elevados de ocupación

EscucharEscuchar
Por Mónica Cerdas Gómez
Hotel en La Fortuna
Mayoría de hoteles prevé mantener o mejorar levemente su ocupación respecto al periodo anterior, según la CCH. (Ale Villata)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
HotelerosCámara Costarricense de HotelesHotelesOcupación
Mónica Cerdas Gómez

Mónica Cerdas Gómez

Periodista de Economía. Graduada en Periodismo de la Universidad Latina de Costa Rica. Ganadora del Premio Periodismo Bursátil 2022, de la Bolsa Nacional de Valores. Recibió mención honorífica de excelencia de El Financiero, en 2022.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.