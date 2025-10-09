Economía

Hotel de Costa Rica fue nominado como uno de los mejores de Latinoamérica

La nominación del Hyatt Centric destaca la evolución del sector hotelero en Costa Rica con proyectos modernos y sostenibles

Por Damián Arroyo C.
Hyatt Centric San José Escazú figura entre los finalistas de los GRI Awards 2025 por su diseño e impacto urbano.
Hyatt Centric San José Escazú figura entre los finalistas de los GRI Awards 2025 por su diseño e impacto urbano.







