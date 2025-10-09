Hotel de Costa Rica fue nominado como uno de los mejores de Latinoamérica

Hyatt Centric San José Escazú figura entre los finalistas de los GRI Awards 2025 por su diseño e impacto urbano.

El hotel Hyatt Centric San José Escazú, ubicado en Plaza Tempo y desarrollado por Caribe Hospitality, fue nominado como finalista en los GRI Awards Andean & Central America 2025 en la categoría Mejor Proyecto de Hospitalidad del Año.

La organización a cargo de los premios, el GRI Institute, reconoció al establecimiento por su impacto positivo, su visión transformadora en el sector inmobiliario y su apuesta por la sostenibilidad.

Este galardón premia los proyectos de hospitalidad más innovadores de América Latina.

De acuerdo con información suministrada por el hotel, su propuesta busca ofrecer más que alojamiento. Se diseñó como un espacio que combina la esencia costarricense con el dinamismo de la ciudad, alineado con los valores de la marca Hyatt Centric.

El proceso de selección para los premios del GRI Institute consideró el voto del público y la decisión de un jurado calificador especializado.

La ceremonia de premiación se realizará el 25 de noviembre en Bogotá, Colombia, con la participación de representantes del mercado hotelero e inmobiliario de la región.

