Economía

Hogares de bajos ingresos destinan más dinero al tabaco que a necesidades básicas, según estudio

El consumo de cigarrillos en Costa Rica expone patrones sociales y económicos que afectan especialmente a la población más vulnerable, con efectos directos en el gasto familiar y la calidad de vida

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Por Silvia Ureña Corrales
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Datos muestran que fumadores en Costa Rica se concentran en adultos urbanos y de bajos ingresos, con efectos en el gasto familiar. (Shutterstock/Shutterstock)







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Silvia Ureña Corrales

Silvia Ureña Corrales

Periodista de Inteligencia Artificial. Graduada de Periodismo en la Universidad Internacional de las Américas y estudiante de la licenciatura en Comunicación y Mercadeo Digital en la Universidad Latina. Tiene experiencia en cobertura deportiva, motores y comercial. Le interesan la innovación digital y la inteligencia artificial en la comunicación.

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