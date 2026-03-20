Economía

Hacienda pone bajo la lupa a 200 contribuyentes por fraude multimillonario con facturas falsas

Más de 200 empresas activas en el país habrían utilizado, presuntamente, facturas falsas para deducir operaciones simuladas en su contabilidad

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Por Arianna Villalobos Solís
En la imagen un datáfono con un teléfono
Hacienda descubre fraude millonario por venta de facturas falsas (Shutterstock/Shutterstock)







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Arianna Villalobos Solís

Arianna Villalobos Solís

Periodista de la sección de economía. Graduada en Derecho y en Ciencias de la Comunicación Colectiva, con énfasis en Periodismo, por la Universidad de Costa Rica. También formó parte de la sección de Política y del proyecto Doble Check.

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