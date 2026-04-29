Economía

Hacienda advierte sobre multas millonarias a sociedades que no declaren beneficiarios finales

Sociedades mercantiles, fundaciones y asociaciones sin fines de lucro tendrán tiempo hasta el 30 de abril para presentar la declaración

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Por Arianna Villalobos Solís
Hacienda exige declarar y pagar el Impuesto sobre las Utilidades antes del 16 de marzo. Estas son las sanciones y recomendaciones clave.
Las sanciones oscilan entre ¢1.386.600 y ¢46.220.000, sin posibilidad de reducción. (Canva /Canva)







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Arianna Villalobos Solís

Arianna Villalobos Solís

Periodista de la sección de economía. Graduada en Derecho y en Ciencias de la Comunicación Colectiva, con énfasis en Periodismo, por la Universidad de Costa Rica. También formó parte de la sección de Política y del proyecto Doble Check.

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