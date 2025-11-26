Hacer tamales será más barato en 2025: caen precios de hojas, masa y hortalizas

El costo de elaborar 25 piñas de tamales se redujo este año frente al 2024, gracias a la baja en los precios de productos como las hojas, masa, hortalizas y carne de cerdo.

Los precios de insumos clave para preparar tamales en 2025 registraron disminuciones significativas, respecto al año pasado, lo que incide en el costo de elaboración del tradicional platillo navideño.

Así lo confirma el sondeo más reciente de La Nación, realizado el lunes 24 de noviembre, en distintos tramos del Mercado Central de San José, para recopilar los precios de los ingredientes necesarios para su preparación.

Desde el 2014, este diario elabora una canasta básica con 21 ingredientes para cocinar 25 piñas de tamales, un ejercicio que se desarrolló con asesoría de la revista Sabores y basado en la receta de la chef Doris Goldgewicht.

Los datos recopilados muestran que 13 productos tuvieron una disminución en el precio y ocho registraron un incremento en el último año.

El resultado fue que, para este 2025, la elaboración de las 25 piñas tiene un costo total de ¢22.046, es decir, 14% menos en comparación con los ¢25.720 del año anterior. La baja nominal fue de ¢3.674.

De los 13 ingredientes que registraron una disminución, la masa, las arvejas, la papa, la cebolla y las hojas de tamal tuvieron las bajas más relevantes, las cuales abarataron el costo total del tamal.

Según la comparativa elaborada a partir del sondeo en el Mercado Central, el kilo de masa pasó de ¢2.000 en 2024 a ¢1.200 en 2025, lo que equivale a una reducción del 40% y lo posiciona como el insumo que más bajó de precio.

Arianna González, del tramo Productos de Maíz Doña Martha, con más de 40 años de trayectoria en el Mercado Central, comentó a La Nación que en los últimos días han observado una alta afluencia de clientes, pues muchas familias adelantaron la tradición “tamalera” desde octubre.

Añadió que han atendido a consumidores que adquieren hasta 10 kilos de masa para preparar alrededor de 100 piñas de tamales.

Por su parte, Patricia Garro, bisnieta de los fundadores de La Verdadera Herencia en el Mercado Central, afirmó que los tamales se venden de forma “exagerada” desde inicios de noviembre. Añadió que la mayor demanda corresponde al tamal de cerdo.

Arianna González, del tramo Productos de Maíz Doña Martha, comentó que en los últimos días han observado una alta afluencia de compradores de masa para tamales. Este producto refleja una baja en sus precios frente al 2024. (Jorge Navarro /La Nación)

Hortalizas empujaron precio a la baja

Por su parte, hortalizas como la papa, la cebolla, el chile dulce y la zanahoria también registraron reducciones en sus precios respecto a lo observado en una fecha similar del sondeo del 2024, cuando estos productos se encarecieron debido a los estragos climáticos asociados con el huracán Rafael y a la presión de la demanda típica de diciembre.

En esta línea, la Secretaría Ejecutiva de Planificación del Sector Agropecuario (Sepsa), del Ministerio de Agricultura y Ganadería, explicó a La Nación que, para el segundo trimestre del 2025, se inició un proceso de estabilización de la oferta nacional —mediante producción local e importaciones—, lo que permitió que los precios retomaran su comportamiento habitual.

Entre diciembre del 2024 y octubre del 2025, Sepsa reportó variaciones negativas de -60,58% en el precio del chile dulce; -40,64% en la vainica; -55,39% en la cebolla; -26,69% en la zanahoria; y -63,32% en la papa.

Pese a ello, el abogado y economista especialista en comercio internacional, Renzo Céspedes, indicó a este diario que la caída en los precios de las hortalizas responde, en gran medida, a una “inundación” de producto importado, resultado de una flexibilización en los trámites de ingreso al país. A su juicio, esta sobreoferta ha impactado con más fuerza a los productores nacionales.

Según datos del Consejo Nacional de Producción (CNP), durante la semana del 3 al 7 de noviembre, el kilo de papa se vendió en ¢1.115 en las ferias y en ¢1.267 en los supermercados.

En el caso de la cebolla, los precios fueron de ¢650 en ferias y ¢1.325 en supermercados, mientras que la zanahoria registró valores de ¢564 y ¢485, respectivamente.

Además, el índice de precios al consumidor, elaborado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), confirma variaciones interanuales marcadas en el costo de estas hortalizas. La zanahoria, por ejemplo, mostró una reducción de -10,62% respecto a octubre del 2024.

La cebolla también presentó una baja de -4,56% en ese periodo, mientras que la vainica cayó -11,02% y el chile dulce -4,77%.

En el último año, se registró una baja en los precios de hortalizas como la papa, cebolla y zanahoria, ingredientes clave en la producción de tamales, así se constató en un recorrido hecho en el Mercado Central de San José. (Jorge Navarro /La Nación)

Víctor Alfaro Cervantes, del Tramo Blanco en el Mercado Central —especializado en la venta de verduras y frutas—, comentó a este diario que, pese a las dificultades económicas del país, han observado una afluencia importante de compradores en busca de ingredientes tradicionales para preparar tamales este año.

“Viera que, a pesar de que la economía anda muy mal, las personas se están preparando y están viniendo. Siempre comienzan a principios de noviembre, porque tienen las fiestas de las fábricas y empresas, y para eso preparan boquitas de tamal, pero sí se está vendiendo, gracias a Dios. Lo importante es que los precios están cómodamente bien”, afirmó Alfaro.

En cuanto a las carnes, ambas registraron una baja respecto al año anterior, aunque la reducción fue más pronunciada en la costilla de cerdo. La posta pasó de ¢3.680 a ¢3.491 y la costilla disminuyó de ¢4.700 a ¢4.125 en promedio en el Mercado Central.

La posta y la costilla de cerdo, dos cortes tradicionales en la preparación de tamales, registraron una disminución promedio en sus precios respecto al 2024, según la recopilación de datos realizada por este diario en el Mercado Central. (Jorge Navarro/La Nación)

Tamaleras afirman sentir aumentos

Pese a que los ingredientes analizados por este diario registraron una disminución de precios respecto al 2024, algunas tamaleras afirmaron haber percibido incrementos en sus costos de producción.

Por ejemplo, Teresa Bejarano, de la Tamalera José Corrales, ubicada en Aserrí, comentó a La Nación que comenzaron a experimentar alzas en varios insumos desde hace aproximadamente dos semanas. Indicó que actualmente elaboran entre 2.000 y 3.000 tamales diarios.

En este local, la piña de cerdo se vende a ¢1.500; la de pollo, a ¢1.600; y la de frijol, a ¢1.500.

Por su parte, José Fallas, de la Tamalera Mi Familia, también reportó aumentos, especialmente en la carne, cuyos precios, según dijo, han subido tres o cuatro veces en las últimas semanas.

Esta empresa elabora entre 1.000 y 2.000 tamales diarios y sus piñas de cerdo, pollo y frijol cuestan ¢1.200, mientras que una versión especial, más grande, vale ¢1.700.

En el Mercado Central, el tramo Productos de Maíz Doña Martha ofrecía tamales de cerdo a ¢1.000 la piña y los de pollo o frijol a ¢700. En La Verdadera Herencia, los precios eran los mismos para los tres tipos, respectivamente.