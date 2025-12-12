Economía

Grupo BAC tomó una decisión clave para su negocio regional que incluye a Costa Rica y Panamá

El Grupo BAC cuenta con más de cinco millones de clientes en la región y 20.000 colaboradores.

Por Óscar Rodríguez
13/02/2024/ recorrido por bancos. Diferentes ángulos de sus fachadas / en la imagen BAC San José de la rotonda de la bandera, imágenes de la sucursal, instalaciones y cajeros / Foto John Durán
El Grupo BAC formalizó la operación de su casa matriz en Panamá, antes estaba en Costa Rica. El conglomerado opera en estos dos países y en Guatemala, El Salvador, Honduras y Nicaragua. (John Durán/La Nación)







