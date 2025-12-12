Grupo BAC tomó una decisión clave para su negocio regional que incluye a Costa Rica y Panamá

El Grupo BAC formalizó la operación de su casa matriz en Panamá, antes estaba en Costa Rica. El conglomerado opera en estos dos países y en Guatemala, El Salvador, Honduras y Nicaragua.

El Grupo BAC adoptó una decisión relevante para su operación regional en Centroamérica que incluye a Costa Rica y Panamá.

Rodolfo Tabash, presidente y CEO del BAC, confirmó que la entidad bancaria formalizó la operación de la casa matriz en Ciudad de Panamá desde San José.

El ejecutivo explicó a La Nación que la medida responde a una estrategia de gobernanza corporativa para centralizar decisiones estratégicas y fortalecer la estructura institucional del Grupo.

“La razón por la que se instala en Panamá es porque ahí se encuentra domiciliada la holding del Grupo, BHI (BAC Holding Internacional). Empresa que cotiza sus acciones en las bolsas de Panamá y Colombia. Así mismo, la Superintendencia de Bancos de Panamá es la entidad que ejerce la supervisión de origen, consolidada y transfronteriza, de nuestro grupo bancario", precisó el ejecutivo bancario.

Además, añadió que dado el crecimiento regional del grupo requieren la presencia de algunos líderes en la casa matriz para garantizar la coordinación estratégica.

El presidente del BAC recalcó que el traslado no implica cambios en la estructura local de ninguna de las operaciones en los países centroamericanos. Él, como líder del grupo, se traslada a Panamá.

Adicionalmente, el cambio no tendrá ningún efecto en la operación del Centro de Servicio Compartido regional que está en Costa Rica, con más de 2.000 empleados, ni en los más de 5.000 colaboradoras del banco.

“La decisión responde a razones estratégicas, confiamos en Costa Rica, su seguridad jurídica y económica”, aseguró el CEO.

Además, precisó que la decisión conlleva únicamente el movimiento de algunos ejecutivos hacia Panamá y que no habrá cambios organizacionales adicionales.

“Solo se formaliza la casa matriz y se trasladan algunos ejecutivos a Panamá”, confirmó.

Para los clientes centroamericanos la medida no implica ningún cambio. “Seguimos siendo sólidos y seguros. La esencia no cambia; mantenemos nuestro compromiso con las comunidades”, afirmó Tabash.

BAC International Corp. (BIC) es la compañía matriz que consolida la dirección y estrategia financiera de Costa Rica, Panamá, Guatemala, El Salvador, Honduras y Nicaragua.

Según el informe integrado del grupo bancario, en 2024 finalizó con activos por $37.970 millones, una cartera de crédito con un saldo de $25.450 millones.

El grupo cuenta en la región con más de cinco millones de clientes y 20.000 colaboradores.