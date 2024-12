Gobierno propone a economista de la UCR para llenar plaza en Directiva del Banco Central

El Consejo de Gobierno propuso al economista e investigador de la Universidad de Costa Rica (UCR), Juan Robalino Herrera, para ocupar una de las dos plazas vacantes en la Junta Directiva del Banco Central de Costa Rica (BCCR).

En el oficio PR-SCG-OF-0963-2024, del 28 de noviembre, Casa Presidencial informó a la Asamblea Legislativa de la postulación de Robalino para su ratificación o rechazo en el cargo. Según la Ley Orgánica del Banco Central, los diputados tienen un plazo de 30 días naturales para tomar una decisión. Si no se presenta objeción en ese plazo, se considerará ratificada la persona para un periodo de siete años y medio.

La recomendación de Robalino, actual director del Instituto de Investigaciones en Ciencias Económicas (IICE), surge debido a que desde el 8 de noviembre la Directiva del BCCR está incompleta tras el vencimiento del nombramiento de Miguel Cantillo, según consta en el acta 6224-2024 del 21 de noviembre.

“Estamos sesionando bajo la figura de funcionario de hecho, dado que la Junta quedó desintegrada al vencerse el nombramiento de don Miguel Cantillo", explicó Róger Madrigal, presidente del BCCR. Esta figura permite a la Directiva reunirse para tomar acuerdos de interés público, en este caso, fue la aprobación del Informe Mensual de Coyuntura Económica de noviembre.

Adicionalmente, los directivos argumentaron que la situación actual del órgano colegiado se debe a la falta de designación de dos de sus siete miembros. Además de Cantillo, en mayo pasado finalizó el periodo de José Francisco Pacheco.

Junto a Róger Madrigal, nombrado directamente por el presidente de la República Rodrigo Chaves, al comienzo de la Administración, integran la Junta Directiva Marta Eugenia Soto, Silvia Chanpentier Brenes, Max Alberto Soto Esquivel y Jorge Guardia Quirós, quienes fueron ratificados por el Congreso años atrás.

“La Junta Directiva (...) no es responsable por la desintegración de la Junta. Lo que ha ocurrido es que se le venció el periodo a una persona y el otro miembro de la Junta Directiva, no ha sido nombrado, ¿por quién tiene que ser nombrado? Por entes ajenos a la Junta Directiva del Banco Central, que son el Poder Ejecutivo con la correspondiente ratificación por parte de la Asamblea Legislativa. De manera que la Junta no ha sido negligente“, afirmó el director Jorge Guardia como consta en el acta 6224-2024.

Guardia agregó que al gobierno se le hizo saber la situación y se le propusieron personas para los dos puestos sin elegir. “Hemos hecho todo lo posible para que la Junta Directiva siga funcionando”, recalcó.

Por otra parte, María del Mar Munguía Ramírez, candidata anterior a un puesto, fue rechazada en agosto por los diputados de la Comisión de Nombramientos, quienes consideraron que carecía de experiencia suficiente en el sector financiero.

La Nación consultó a Casa Presidencial, este jueves por correo electrónico, las razones del atraso en la propuesta de candidatos para los cargos de directivos en el BCCR, pero al cierre de este artículo no se había recibido respuesta.

Proceso en marcha

La Comisión de Nombramientos inició, el pasado 2 de diciembre, con la publicación de un anuncio en el sitio web de la Asamblea Legislativa acerca del comienzo del trámite de análisis de la candidatura de Robalino.

Dicho órgano invitó a las personas que tengan alguna objeción a la ratificación del economista para que remitan las observaciones, denuncias o comentarios, sustentados en documentos y pruebas.

El candidato ya presentó su declaración jurada, en la que asegura cumplir con los requisitos legales para el puesto: ser mayor de 35 años, costarricense y de probada honorabilidad.

Asimismo, afirmó no estar inhabilitado para ocupar el cargo por razones como haber sido declarado culpable judicialmente, incumplir con pagos de operaciones crediticias o tener parentesco con miembros de la Directiva del BCCR.

“No registro antecedentes ni he sido condenado por alguna autoridad administrativa o jurisdiccional en el territorio nacional o el extranjero por conductas dolosas en general. Especialmente por aquellas actuaciones contra: la propiedad, la buena fe de los negocios, la legitimación de capitales, la corrupción, la Hacienda Pública", indicó el candidato en su declaración jurada.

Robalino, de 49 años, cuenta con un doctorado en economía de la Universidad de Columbia, en Estados Unidos, y es bachiller en economía de la UCR. Además, cuenta con experiencia en investigación sobre temas relacionados con el sector financiero y la economía, tanto en el IICE como el Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza (Catie).