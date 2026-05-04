Economía

GameStop lanza una oferta de adquisición de $55.500 millones sobre eBay

GameStop planea reducción de costos y red de distribución con tiendas físicas tras posible compra de eBay

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Por Gustavo Ortega Campos
GameStop ofrece $125 por acción de eBay y proyecta aumentar sus ganancias en el primer año. (Ben Margot/AP)







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Gustavo Ortega Campos

Gustavo Ortega Campos

Periodista de Economía. Licenciado en Economía con un Máster en Comunicación y Periodismo. Inició en el periodismo en 1995. Se desempeñó durante 10 años como editor y periodista en el Diario La Prensa de Nicaragua.

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