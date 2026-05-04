GameStop lanza una oferta de adquisición de $55.500 millones sobre eBay

Madrid. GameStop, la cadena de tiendas de videojuegos y electrónica de consumo protagonista en 2021 de la fiebre de las acciones ‘meme’, presentó una oferta de adquisición no vinculante en efectivo y acciones valorada en $55.500 millones para hacerse con el 100% de eBay.

La propuesta de GameStop contempla el pago de $125 por cada acción de eBay, lo que representa una prima del 20% sobre el precio de cierre en la última sesión, de los que el 50% se abonará en efectivo y el otro 50% en acciones ordinarias de GameStop, que ya cuenta con una participación del 5% en el portal de subastas a través de derivados y la titularidad efectiva de acciones ordinarias.

La cadena de tiendas de videojuegos asegura que de completar la adquisición logrará reducir los costos anualizados en $2.000 millones en los 12 meses posteriores al cierre de la transacción, incluyendo un ajuste de unos $1.200 millones en ventas y marketing, así como otros $300 millones en desarrollo de producto y aproximadamente $500 millones en gastos generales y administrativos.

De este modo, calcula que “solo con las reducciones de costos, las ganancias diluidas por acción de eBay provenientes de operaciones continuas aumentarían de $4,26 a $7,79 en el primer año”, añadiendo que las aproximadamente 1.600 tiendas de GameStop en Estados Unidos brindarían a eBay una red nacional para la distribución comercial.

De llegar a buen puerto la operación, Ryan Cohen, actual presidente y consejero delegado de GameStop, pasaría a ser consejero delegado de la empresa combinada y no recibirá salario, ni bonificaciones en efectivo, y su remuneración dependerá exclusivamente del desempeño de la compañía resultante.