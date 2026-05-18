Fundación Omar Dengo abrirá feria gratuita con robótica y creatividad para familias en San José

Niñas, niños y adultos podrán participar en una feria gratuita con robótica, creatividad digital y actividades educativas.

La Fundación Omar Dengo realizará una feria gratuita enfocada en tecnología, creatividad y aprendizaje familiar el próximo 23 de mayo de 2026 en San José. La actividad incluirá experiencias interactivas de robótica, programación y creatividad digital dirigidas a niñas, niños, jóvenes y personas adultas.

La organización informó que la actividad se desarrollará de 9 a. m. a 12 p. m. en sus instalaciones. Las familias podrán participar en dinámicas diseñadas para estimular la curiosidad, el pensamiento innovador y el aprendizaje activo mediante herramientas tecnológicas.

Uno de los principales atractivos será un taller gratuito de robótica educativa programado para las 10:30 a. m. La actividad permitirá que madres, padres e hijos desarrollen ejercicios prácticos basados en experimentación y aprendizaje creativo.

La Fundación Omar Dengo indicó que el taller tendrá cupo limitado. Las personas interesadas deberán reservar espacio mediante un formulario digital habilitado por la organización.

Durante la feria, las personas asistentes también conocerán cómo la tecnología puede fortalecer habilidades vinculadas con la creatividad, el pensamiento lógico, la resolución de problemas, el trabajo en equipo y la comprensión del entorno digital.

Además, la fundación realizará el sorteo de un cupo para que un niño o niña participe en las experiencias educativas de vacaciones de medio año organizadas por la entidad.

Elena Carreras, directora de Proyectos y Servicios de la Fundación Omar Dengo, afirmó que la iniciativa busca acercar a las familias a nuevas formas de aprendizaje y exploración tecnológica mediante experiencias accesibles y significativas.

La organización invitó a las familias interesadas a participar en la jornada y compartir una mañana enfocada en innovación, descubrimiento y creatividad.

Para más información, las personas pueden comunicarse con la Fundación Omar Dengo mediante WhatsApp al 7071-004 o al correo fod@fod.ac.cr.