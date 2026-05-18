Economía

Fundación Omar Dengo abrirá feria gratuita con robótica y creatividad para familias en San José

La actividad ofrecerá experiencias interactivas, talleres tecnológicos y espacios de aprendizaje creativo para familias

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Por Jailine González Gómez
Niñas, niños y adultos podrán participar en una feria gratuita con robótica, creatividad digital y actividades educativas.
Niñas, niños y adultos podrán participar en una feria gratuita con robótica, creatividad digital y actividades educativas. (Fundación Omar Dengo/Cortesía)







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Jailine González Gómez

Jailine González Gómez

Bachiller en Comunicación con énfasis en Periodismo por la Universidad de Costa Rica. Cursó estudios en Ingeniería en Computación en el Tecnológico de Costa Rica. Ha colaborado en proyectos de investigación sobre cultura digital y el uso social de la tecnología.

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