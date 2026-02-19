Economía

FMI pide a China recortar a la mitad las subvenciones a su industria

El coste fiscal ascendió a aproximadamente al 4% del PIB en 2023 y se ha mantenido prácticamente estable en los últimos años

Por Europa Press
Personas frente a un Starbucks Reserve en Pekín este 9 de abril de 2025. China impondrá aranceles del 84 % a las importaciones estadounidenses, frente al 34 %, según anunció el Ministerio de Finanzas chino. Fotografía:
El FMI señala que Pekín debería modificar la composición del gasto fiscal, reduciendo la inversión pública y las políticas industriales que apoyan a sectores específicos (ADEK BERRY/AFP)







