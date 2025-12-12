‘Financial Times’ elige al CEO de Nvidia, Jensen Huang, como ‘persona del año’ en 2025

La elección del CEO de Nvidia por ‘Financial Times’ añade un nuevo representante tecnológico al palmarés de la personalidad más destacada cada año desde 2007.

Jensen Huang, consejero delegado de Nvidia, el fabricante tecnológico estadounidense en el epicentro de la fiebre de la IA, que en 2025 se convirtió en la empresa más valiosa del mundo al superar los $5 billones (4,3 billones de euros) de capitalización bursátil, fue elegido como “persona del año” por el periódico Financial Times.

El diario de referencia destaca el papel que ha desempeñado el cofundador de Nvidia, que lidera la compañía de manera ininterrumpida desde 1993, en la transformación que ha convertido a los chips en “el motor de la fiebre de la IA que arrasa el mundo empresarial y financiero”.

Además de considerarle un factor clave en la adopción de una tecnología capaz de transformar industrias enteras, señala que Huang, de 62 años, ha estado en el centro de uno de los mayores programas de inversión jamás llevados a cabo por el sector privado, lo que ha impulsado la economía estadounidense y sostenido un auge bursátil.

No obstante, el periódico destaca como uno de los mayores logros de Huang la capacidad del ejecutivo nacido en Taiwán para negociar con la Casa Blanca de Donald Trump, apuntando que, aparte de halagar al presidente durante apariciones conjuntas, ha demostrado ser experto a la hora de cerrar acuerdos, como la venta de chips a Arabia Saudí o la cesión de un porcentaje de las ventas de Nvidia en China al Gobierno a cambio de licencias de exportación.

Bajo el liderazgo de Jensen Huang, del que ‘Financial Times’ destaca su longevidad como directivo, pues permanece de manera ininterrumpida al frente de la compañía que fundó en 1993 junto a Chris Malachowsky y Curtis Priem, Nvidia se ha convertido en la empresa cotizada más valiosa de la historia, tras ser la primera, y hasta ahora única compañía, en conquistar los $5 billones de capitalización, hito logrado el pasado 29 de octubre.

A pesar de que la valoración de Nvidia desde entonces ha caído a unos $4,4 billones (3,8 billones de euros), la empresa se mantiene como la más valiosa del mundo y se prevé que el propio Huang finalice 2025 con un patrimonio neto de más de $160.000 millones (136.515 millones de euros), situándose entre las 10 personas más ricas del mundo.

La elección del CEO de Nvidia por ‘Financial Times’ añade un nuevo representante tecnológico al palmarés de la personalidad más destacada cada año desde 2007 por el diario británico, que en anteriores ediciones eligió a figuras del sector como Steve Jobs (2010), Tim Cook (2014), Satya Nadella (2019) o Elon Musk (2021).