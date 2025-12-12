Economía

‘Financial Times’ elige al CEO de Nvidia, Jensen Huang, como ‘persona del año’ en 2025

Jensen Huang permanece de manera ininterrumpida al frente de la compañía que fundó en 1993 junto a Chris Malachowsky y Curtis Priem

Por Europa Press
El fundador y director ejecutivo de Nvidia, Jensen Huang, habla durante una conferencia de prensa en la Cumbre de CEO del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) en Gyeongju, el 31 de octubre de 2025. (Foto: Jung Yeon-je / AFP)
La elección del CEO de Nvidia por ‘Financial Times’ añade un nuevo representante tecnológico al palmarés de la personalidad más destacada cada año desde 2007. (JUNG YEON-JE/AFP)







