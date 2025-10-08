Economía

Feria de empleo ofrecerá más de 1.300 plazas este sábado en Liberia

El evento de Procomer reunirá a más de 30 empresas este 11 de octubre en la UCR de Liberia con transporte gratuito desde varias comunidades

Por Damián Arroyo C.
Este sábado en Liberia se ofrecerán 1.300 empleos en feria organizada por PROCOMER con opciones para distintos perfiles y sectores productivos.
Este sábado en Liberia se ofrecerán 1.300 empleos en feria organizada por Procomer con opciones para distintos perfiles y sectores productivos.







notas iaFeria de empleoEmpleoProcomer
Damián Arroyo C.

Editor de Inteligencia Artificial y periodista en La Nación desde 2007. Ha sido Jefe de producción audiovisual y fotografía, editor web y community manager. Se especializa en IA aplicada al periodismo. Licenciado en periodismo con énfasis en producción de medios, con estudios en producción audiovisual y gerencia de proyectos.

