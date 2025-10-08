Feria de empleo ofrecerá más de 1.300 plazas este sábado en Liberia

Este sábado en Liberia se ofrecerán 1.300 empleos en feria organizada por Procomer con opciones para distintos perfiles y sectores productivos.

Una nueva oportunidad para ingresar al mercado laboral se presentará este sábado 11 de octubre en Liberia, cuando se realice la Feria de Empleo Talent Costa Rica en el gimnasio de la Universidad de Costa Rica (UCR).

El evento, con entrada gratuita, abrirá sus puertas de 8 a. m. a 5 p. m. y contará con la participación de más de 30 empresas que ofrecerán alrededor de 1.300 vacantes en distintos sectores productivos.

Las posiciones incluyen cosechadores, empaquetadores, personal para hotelería, cocina, servicio al cliente, docentes de inglés, operarios, choferes, cajeros, supervisores e ingenieros. Las ofertas pertenecen a sectores como alimentos y bebidas, turismo, tecnología, servicios, academia, agroindustria y construcción.

Según informó la Promotora del Comercio Exterior de Costa Rica (Procomer), las vacantes están dirigidas tanto a personas que buscan su primer empleo como a profesionales técnicos y especializados. También hay opciones para quienes no dominan el idioma inglés.

La organización solicitó a las personas interesadas registrarse previamente en la plataforma talento.procomer.com, para que los reclutadores puedan revisar sus perfiles antes, durante y después de la feria. En ese sitio también se puede realizar una prueba gratuita de dominio del inglés y acceder a las vacantes disponibles.

Durante la actividad, se habilitarán mesas de entrevistas para quienes agendaron citas con las empresas y para las entrevistas que surjan durante la jornada. Además, habrá espacios de interacción con representantes de empresas y centros académicos.

El evento también contará con transporte gratuito con cupo limitado, desde distintas comunidades de Guanacaste hacia el gimnasio de la UCR en Liberia. El detalle de rutas y horarios puede consultarse en el sitio oficial de Invest in Costa Rica.