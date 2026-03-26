Feria de empleo en Costa Rica ofrecerá más de 8.000 vacantes: así puede participar

La feria de empleo en Costa Rica ofrecerá miles de vacantes, entrevistas en el lugar y acceso gratuito para quienes buscan trabajo.

La Feria de Empleo Talent Costa Rica regresará el próximo 15 de mayo con una oferta superior a 8.000 vacantes, según informó Procomer.

El evento se realizará en el Centro de Convenciones de Costa Rica entre las 8 a. m. y las 7 p. m. La actividad reunirá a más de 100 empresas. Participarán compañías locales y multinacionales.

Amplia oferta laboral y académica

La feria incluirá puestos operarios, técnicos y especializados. También ofrecerá oportunidades de pasantías.

Participarán 14 instituciones académicas y siete aliados estratégicos. Las vacantes estarán disponibles tanto en el sitio del evento como en la plataforma Talent Costa Rica.

Según la gerencia general de la promotora, la iniciativa busca generar oportunidades de empleo. La entidad indicó que la cantidad de plazas refleja la demanda de talento en el país. También señaló que el evento permite conocer los perfiles que requieren las empresas.

Entrevistas y procesos en el lugar

Durante la jornada, las empresas realizarán entrevistas presenciales. Esto permitirá avanzar en procesos de reclutamiento en el mismo espacio.

Procomer explicó que los perfiles laborales cambian por la incorporación de nuevas tecnologías. La feria facilitará el contacto directo entre candidatos y empresas. También permitirá a los asistentes prepararse ante nuevas exigencias del mercado laboral.

Evento gratuito y abierto a distintos perfiles

La actividad será gratuita. Incluirá oportunidades para personas bilingües y para quienes manejan un solo idioma.

Los asistentes tendrán acceso a pruebas gratuitas de inglés. Estas evaluaciones permitirán conocer su nivel en ese idioma.

Además, el evento contará con parqueo y transporte gratuito. Los horarios y rutas se comunicarán posteriormente.

¿Cómo participar en la feria de empleo?

Las personas interesadas deben registrarse en la plataforma Talent Costa Rica. En ese sitio podrán revisar vacantes según su perfil profesional. También podrán postularse a las posiciones disponibles.

La feria forma parte de la estrategia nacional BRETE, enfocada en empleabilidad y talento humano.