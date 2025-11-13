Falta de datos de Costa Rica, Chile, Reino Unido y EE. UU. impide a la OCDE calcular la tasa de desempleo de setiembre

El desempleo siguió en setiembre sin cambios en 24 países de la OCDE para los que sí había datos, disminuyó en cuatro y aumentó en otros cuatro.

La tasa de desempleo de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) correspondiente al mes de setiembre no se ha podido calcular por la falta de datos de Chile, Costa Rica, Reino Unido y Estados Unidos, este último por el ‘cierre’ del Gobierno.

El desempleo de la OCDE venía encadenando hasta agosto 40 meses seguidos en el 5% o por debajo de esta cifra. Sin embargo, el desempleo siguió en setiembre sin cambios en 24 países de la OCDE para los que sí había datos, disminuyó en cuatro y aumentó en otros cuatro.

Cinco naciones reportaron en el noveno mes del año una tasa igual o inferior al 3%, mientras que solo España obtuvo un número de dos dígitos (10,5%), el mismo que desde junio.

Junto a España, en lo alto de la clasificación de países con mayores tasas de desempleo se situaron Finlandia (9,6%), Suecia (8,7%) y Turquía y Colombia (8,6%). Por su parte, los niveles más bajos se dieron en Corea del Sur (2,5%), Japón (2,6%) y en México (2,7%).

Entre los menores de 25 años, se ha consolidado la tendencia a la baja de desempleo juvenil entre los Estados nórdicos y bálticos, que habían desplazado a España del liderato de esta métrica momentáneamente.

Así, España (25%), Suecia (23,6%) y Luxemburgo (20,9%) encabezaron los primeros puestos. De su lado, los menores niveles de desempleo en esta franja etaria se observaron en Japón (3,9%), Israel (4,2%) y Corea del Sur (5,8%).