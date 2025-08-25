Economía

Fallece Ricardo Poma, CEO del conglomerado dueño de Grupo Roble, a los 78 años

En Costa Rica, Grupo Roble desarrolla proyectos inmobiliarios, como Multiplaza Escazú, Multiplaza Curridabat y Plaza Roble

EscucharEscuchar
Por La Prensa Gráfica / El Salvador / GDA y Arianna Villalobos Solís
Ricardo Poma
Ricardo Poma, CEO del conglomerado propietario de Grupo Roble, falleció este domingo 24 de agosto, según confirmó su familia. Foto: (La Prensa Gráfica El Salvador/Ricardo Poma)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Ricardo PomaGrupo PomaGrupo Roble
La Prensa Gráfica El Salvador

La Prensa Gráfica / El Salvador / GDA

La Prensa Gráfica fue fundada el 10 de mayo de 1915, por José Dutriz. Se caracteriza por su perfil objetivo y su impulso en el periodismo investigativo. Forma parte del Grupo de Diarios América (GDA), un consorcio exclusivo integrado por periódicos independientes con más influencia en Latinoamérica.

Arianna Villalobos Solís

Arianna Villalobos Solís

Periodista de la sección de economía. Graduada como bachiller en Derecho de la Universidad de Costa Rica. Estudiante activa de bachillerato y licenciatura en Comunicación Colectiva en la misma institución. Trabajó en la sección de política y para el proyecto Doble Check.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.