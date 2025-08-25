Fallece Ricardo Poma, CEO del conglomerado dueño de Grupo Roble, a los 78 años

Ricardo Poma, CEO del conglomerado propietario de Grupo Roble, falleció este domingo 24 de agosto, según confirmó su familia. Foto:

Ricardo Poma, CEO del conglomerado propietario de Grupo Roble, falleció este domingo 24 de agosto a los 78 años, según confirmó su familia.

Poma fue presidente del Grupo Poma, el conglomerado salvadoreño que abarca inversiones inmobiliarias, hoteleras, industriales y automotrices.

Según detalló el semanario El Financiero, Grupo Poma opera en Costa Rica mediante Grupo Roble, que principalmente está enfocado en el desarrollo inmobiliario. Entre sus proyectos destacan Multiplaza Escazú, Multiplaza Curridabat, Plaza Roble y Vista Tower, entre otros.

Poma nació en 1946 en San Salvador, dentro de una familia con una visión empresarial. Su abuelo, Bartolomé Poma, inició con un taller automotriz en 1919 y desde ahí, la empresa creció de su mano hasta conformar el grupo empresarial actual.

De joven, estudió ingeniería industrial en la Universidad de Princeton y, posteriormente cursó una maestría en la Harvard Business School.

Bajo su liderazgo, en la década de los años 70, Grupo Roble comenzó a invertir en la construcción de viviendas y más adelante, en centros comerciales y hoteles.

Grupo Poma es hoy una empresa con presencia en 10 países del continente, incluyendo a Costa Rica, con inversiones en cinco divisiones: hotelería, inmobiliario, automotriz, financiero e industrial, que abarca Grupo Roble, Real Hotels & Resorts, Excel Automotriz, Autofácil y Solaire.

