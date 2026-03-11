Extranjeros podrán recibir su Dimex en el BCR tras acuerdo con Migración

El BCR y Migración establecieron un convenio que permitirá a la entidad bancaria tramitar e imprimir el Dimex en sus agencias.

La Dirección General de Migración y Extranjería (DGME) y el Banco de Costa Rica (BCR) firmaron un convenio que permitirá a las personas extranjeras tramitar e imprimir el Documento de Identidad Migratorio para Extranjeros (DIMEX) en la entidad financiera.

Antes del convenio, el BCR solo tramitaba la cita y tomaba la fotografía a la persona. Migración válidaba e imprimía la cédula, que posteriormente se enviaba por Correos de Costa Rica.

El convenio le permite al BCR imprimir el Dimex en casos de renovación, duplicado o para personas cuya solicitud haya sido aprobada por Migración y que ya se hayan tomado la fotografía por primera vez en una de las agencias habilitadas, informaron ambas entidades públicas.

Con este mecanismo, las personas extranjeras que acudan a los denominados Puntos País del banco para realizar estos trámites recibirán el documento directamente impreso y entregado por la entidad bancaria.

El BCR será responsable de aplicar la validación biométrica utilizando la información que le suministre la DGME, conforme a los procedimientos internos establecidos.

Para ello, el Banco, tendrá la información biométrica para efectos únicamente relacionados con la validación del usuario, sin que ello implique custodia, almacenamiento o resguardo de la información personal, en estricto apego a la normativa vigente en materia de protección de datos personales, informó la entidad.

Según informó el BCR, el convenio permitirá ampliar de forma paulatina la prestación de servicios migratorios esenciales a través de su red, con el objetivo de agilizar la atención a la población extranjera y facilitar el acceso a estos procesos.

El nuevo modelo de atención comenzará a implementarse en las próximas semanas. En este esquema, el BCR será responsable de aplicar la validación biométrica de las personas usuarias con base en la información suministrada por Migración, conforme a los procedimientos internos establecidos.

Las autoridades indicaron que esta colaboración busca fortalecer la capacidad de atención institucional y aprovechar la infraestructura del banco para acercar los servicios migratorios a más usuarios en el país.

El convenio tendrá una vigencia de cinco años, asimismo, se le realiza una adenda para mantener, el trámite de pasaporte para personas adultas y menores de edad, así como, el respectivo permiso de salida.