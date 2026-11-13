AñadirLa Nacióncomo fuente preferida en

Economía

Exportaciones de dispositivos médicos registran su menor crecimiento en 10 años

Las ventas de dispositivos médicos sumaron $8.178 millones al tercer trimestre del 2026, pero su crecimiento porcentual fue el más bajo de la última década

El crecimiento de las exportaciones de dispositivos médicos se desaceleró al nivel más bajo de la última década.
El crecimiento de las exportaciones de dispositivos médicos se desaceleró al nivel más bajo de la última década. Mayela Lopez
Gustavo Ortega Campos