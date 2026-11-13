Exportaciones de dispositivos médicos registran su menor crecimiento en 10 años

Las exportaciones de dispositivos médicos registraron el menor crecimiento interanual de los últimos 10 años. Dicho sector es muy relevante para la economía de Costa Rica porque sus ventas al exterior representaron el 46,5% del total por $17.565 millones realizadas por el país al tercer trimestre del año.

Las colocaciones de dispositivos médicos fueron de $8.178 millones hasta setiembre pasado, según datos de la Promotora de Comercio Exterior (Procomer). Dicho monto representa un crecimiento del 1,05% respecto al mismo periodo de 2025.

Se trata del menor aumento del periodo 2017-2026, de acuerdo con los registros de la Promotora. Incluso en 2020, durante la pandemia por covid-19, el crecimiento interanual fue del 1,77% frente a los primeros tres trimestres del 2019.

Según expertos consultados por La Nación, la incertidumbre que genera la política comercial estadounidense y la apreciación del colón frente al dólar están detrás de los últimos resultados.

La Nación remitió consultas sobre este tema a Procomer el pasado 9 de noviembre y se está a la espera de respuesta.

También se solicitaron valoraciones al Clúster de Dispositivos Médicos de Costa Rica. La organización sugirió remitir las consultas a la Promotora por ser la entidad responsable de las estadísticas y el análisis de las exportaciones.

El resultado observado durante este año ocurre en un contexto de incertidumbre por la investigación que el gobierno de Donald Trump abrió a las importaciones de dispositivos médicos por motivos de seguridad nacional. El proceso podría derivar en la imposición de un nuevo arancel.

La investigación comenzó en setiembre del 2025 y todavía se esperan sus resultados. Estados Unidos recibe el 64% de las exportaciones costarricenses de dispositivos médicos.

Mercado clave para el país

Actualmente, estos productos pagan un arancel del 12,5% que Estados Unidos impuso a las exportaciones de más de 40 países, incluido Costa Rica, desde julio pasado.

Vanessa Gibson, directora de Inteligencia y Servicios de la Coalición de Iniciativas de Desarrollo (Cinde), consideró que la incertidumbre comercial figura entre las principales causas de la desaceleración de estas exportaciones.

“La investigación abierta, sumada al arancel general vigente desde julio, del 12,5%, introduce variables de costo y acceso a mercado que las casas matrices incorporan al planificar su capacidad instalada y al asignar nuevos proyectos o capacidades de producción entre sus plantas en el mundo”, señaló.

Especialistas consultados señalan que la industria de dispositivos médicos enfrenta incertidumbre comercial, mayores costos y una competencia internacional más intensa por nuevos proyectos. (Mayela López)

Costa Rica compite en mercado global

Costa Rica también compite en el mercado internacional de dispositivos médicos con países como Irlanda, Alemania, México y República Dominicana.

Irlanda exportó $19.931 millones durante 2025, un crecimiento del 8,5% respecto al 2024, según datos de la base de comercio internacional de mercancías de Naciones Unidas (Comtrade) y de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal).

Alemania exportó $18.400 millones durante 2024, último año con datos disponibles en el Observatorio de Complejidad Económica (OEC, por sus siglas en inglés).

México, por su parte, exportó $16.291,6 millones hasta setiembre pasado, un crecimiento del 1,17% respecto al mismo periodo del 2025, según estimaciones del Banco Central de ese país.

República Dominicana también mantiene actividad en este sector. Sus exportaciones sumaron $1.420 millones durante el primer semestre del 2026, un crecimiento del 2,65% frente al mismo periodo del año anterior, según cifras de su Banco Central.

Los cuatro países tienen a Estados Unidos como mercado principal.

En Costa Rica operan más de 95 empresas multinacionales del sector, principalmente de Estados Unidos, Alemania e Irlanda, según información de Procomer.

Causas de la desaceleración

Francisco Chacón, exviceministro de Comercio Exterior, atribuyó la desaceleración de las exportaciones de dispositivos médicos a la incertidumbre que genera la política comercial estadounidense. Según explicó, esa situación ha llevado a las empresas a actuar con mayor cautela al decidir dónde y cuándo invertir.

Ricardo Monge, presidente de la Academia de Centroamérica, coincidió en que este factor resulta especialmente preocupante, pues podría incidir no solo en las exportaciones actuales, sino también en la asignación de nuevas líneas de producción a Costa Rica.

Monge también mencionó el efecto estadístico del crecimiento extraordinario del 2025. A su criterio, la menor tasa de este año podría reflejar una normalización después de un periodo de expansión excepcional.

Los datos de la Promotora reflejan que el crecimiento interanual en setiembre del 2025 fue del 31,3%, al pasar de $6.165,9 millones en 2024 a $8.093,3 millones el año pasado.

Por otro lado, Chacón agregó que la apreciación del colón ha encarecido los costos de operar en Costa Rica frente a los países competidores. Lo anterior, según afirmó, desincentiva nuevas inversiones y ampliaciones de las empresas instaladas en el país.

Monge enumeró otros factores internos que afectan la competitividad, como los costos operativos y logísticos, la infraestructura y la disponibilidad de talento especializado.

“Sin embargo, todavía no existe evidencia suficiente para determinar cuánto han contribuido cada uno de estos factores a la desaceleración observada durante 2026″, consideró Monge al tiempo que sugirió un análisis detallado para tomar acciones correctivas en caso de que se requieran.

El presidente de la Academia de Centroamérica estimó que las exportaciones de dispositivos médicos podrían cerrar 2026 con un crecimiento cercano a cero, dentro de un rango aproximado de -2% a +2%.

Desafío estructural

Vanessa Gibson, de Cinde, agregó que el conflicto en Oriente Medio ha generado presiones sobre el abastecimiento durante este año. Según indicó, dicha situación ha afectado la disponibilidad y el costo de los insumos, además de encarecer y alargar las rutas logísticas entre Asia y Occidente.

La especialista señaló que este sector productivo también enfrenta un desafío estructural. La industria mundial de tecnología médica revisa sus cadenas de valor y toma decisiones de inversión cada vez más condicionadas por criterios de resiliencia y acceso a los mercados.

Según Gibson, esta reconfiguración intensifica la competencia entre países por una cantidad menor de proyectos.

La vocera de Cinde indicó que Costa Rica suma 14 proyectos multinacionales confirmados que comenzarán operaciones entre 2026 y 2028. Estos se concentran en proveedores de capacidades clave, manufactura por contrato y segmentos de alta complejidad, como el cardiovascular y el neuroendovascular.

“Por la exigencia regulatoria del sector, la conversión de estas inversiones en volumen exportable sigue ciclos de validación y transferencia de producción que suelen extenderse por varios trimestres, de modo que su aporte a las exportaciones será gradual”, explicó Gibson.

Al respecto, Alejandra Arguedas, directora ejecutiva de Impuestos de EY, considera que la desaceleración responde a varios factores y no necesariamente a una pérdida de competitividad de la industria costarricense.

Entre ellos citó la alta base de comparación del 2025, la incertidumbre comercial en Estados Unidos y un menor dinamismo del comercio mundial.

“La menor expansión del comercio mundial, la incertidumbre geopolítica y arancelaria y la reorganización de las cadenas de suministro han llevado a muchas multinacionales a adoptar decisiones más cautelosas sobre producción, inventarios y nuevas inversiones”, planteó la vocera de EY.

Arguedas también señaló que la apreciación del colón encarece los costos de las empresas y puede hacer que estas sean más cautelosas al considerar nuevas inversiones en el país.

Cambios en EE. UU.

Paulina Matamoros, consultora de Comercio Exterior de Grant Thornton, apuntó que el mercado estadounidense avanza hacia una atención médica más descentralizada, una mayor incorporación de inteligencia artificial en los dispositivos y controles de calidad más estrictos.

Estos cambios representan nuevos retos para los fabricantes, indicó.

Matamoros también mencionó el tipo de cambio, los costos operativos y los aranceles estadounidenses entre los factores que afectan al sector.

Aun así, se espera un crecimiento moderado durante el cierre del año.

“Costa Rica está manufacturando dispositivos médicos Clase III de mayor complejidad y rigurosidad por parte de la FDA, por lo que podría ser un factor importante para que la industria continúe en desarrollo”, concluyó.