Exportaciones de Costa Rica sufren fuerte freno en 2026

Las exportaciones de bienes de Costa Rica registran una fuerte desaceleración durante este año, según datos de la Promotora del Comercio Exterior de Costa Rica (Procomer).

Entre enero y setiembre, las ventas al exterior sumaron $17.565 millones , un crecimiento interanual del 3,75% . El resultado contrasta con el 15,4% en el mismo periodo del 2025.

El dato de 2026 representa el menor crecimiento para un periodo acumulado a setiembre en los últimos seis años, de acuerdo con las estadísticas de Procomer.

Las ventas ticas al exterior enfrentan diversos factores que afectan su competitividad, según representantes del sector productivo

Entre ellos figuran la incertidumbre por los aranceles impuestos por Estados Unidos , principal destino de las exportaciones nacionales, y factores internos como la apreciación del tipo de cambio, los altos costos de las cargas sociales y la electricidad, y los problemas de infraestructura y logística .

Evolución por mercados

América del Norte, que recibió el 48% de los bienes vendidos por el país, registró una reducción del 1% en las compras a Costa Rica.

Laura López, gerente general de Procomer, afirmó en un comunicado de prensa que crecer 4% en las exportaciones de bienes a setiembre, pese a los retos, demuestra la capacidad del sector productivo de adaptarse y mantenerse activo.

“Esa capacidad de responder a condiciones cambiantes y generar oportunidades en distintas regiones sigue posicionando a las exportaciones como uno de los motores del desarrollo económico”, indicó la vocera.

Los dispositivos médicos concentraron el 46% de las exportaciones costarricenses de bienes a setiembre, mientras las ventas totales crecieron un 3,75%, el menor aumento para ese periodo en seis años.

Dispositivos médicos lideran las exportaciones

Los dispositivos médicos continúan como el principal producto de exportación de Costa Rica. A setiembre representaron el 46% del total, con ventas cercanas a los $8.000 millones.

La piña ocupó el segundo lugar, con $1.054 millones, equivalentes al 6% de las exportaciones. Le siguió el banano, con $878 millones, también cerca del 5%.

Los jarabes y concentrados para bebidas sumaron $527 millones, un 3% del total. El café oro, los jugos y concentrados de frutas, y los cables eléctricos representaron alrededor del 2% cada uno, con ventas de aproximadamente $351 millones por categoría. Los antisueros aportaron $176 millones, cerca del 1%.

En un comunicado conjunto, Procomer y el Ministerio de Comercio Exterior (Comex) indicaron que las exportaciones agrícolas, que representaron el 17% de las ventas de bienes, crecieron un 4% hasta setiembre.

Otros sectores también aumentaron sus colocaciones: el eléctrico y electrónico creció un 16%; el pecuario y pesquero, un 11%; y el alimentario, un 9%. El sector de equipo de precisión y médico registró un incremento del 1%.

“Nos alienta que las exportaciones de bienes mantengan un desempeño positivo al cierre del tercer trimestre de 2026, con resultados destacables tanto en sectores tradicionales, como el agrícola y el alimentario, como en actividades de mayor contenido tecnológico”, señaló Indiana Trejos, ministra de Comercio Exterior.

La jerarca destacó que las exportaciones crecieron desde todas las regiones del país, lo que, según afirmó, refleja el alcance territorial de esta actividad económica.

Por destino, las ventas a Asia aumentaron un 16% durante los primeros nueve meses de 2026. Las exportaciones a Europa crecieron un 9%, mientras que las dirigidas a América Central y América del Sur aumentaron un 8% en cada región.