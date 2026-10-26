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Economía

Exportaciones de Costa Rica sufren fuerte freno en 2026

Las exportaciones de Costa Rica registraron a setiembre de 2026 su menor avance en seis años

Las exportaciones de Costa Rica a América del Norte registraron una reducción del 1% a setiembre pasado. Los dispositivos médicos son uno de los pirncipales bienes de venta a esta región.
Las exportaciones de Costa Rica a América del Norte registraron una reducción del 1% a setiembre pasado. Los dispositivos médicos son uno de los pirncipales bienes de venta a esta región.
Gustavo Ortega Campos

Las exportaciones de bienes de Costa Rica registran una fuerte desaceleración durante este año, según datos de la Promotora del Comercio Exterior de Costa Rica (Procomer).

Entre enero y setiembre, las ventas al exterior sumaron $17.565 millones, un crecimiento interanual del 3,75%. El resultado contrasta con el 15,4% en el mismo periodo del 2025.

El dato de 2026 representa el menor crecimiento para un periodo acumulado a setiembre en los últimos seis años, de acuerdo con las estadísticas de Procomer.