Exportaciones de Costa Rica superan los $7.000 millones: productos agrícolas crecen a doble dígito

La piña, el banano y el café destacaron entre los productos con mayor crecimiento en las exportaciones de Costa Rica de acuerdo a los resultados acumulados hasta abril.

Las exportaciones de bienes de Costa Rica superaron los $7.000 millones al mes de abril, un crecimiento del 7% con respecto al mismo mes del año pasado. Los productos agrícolas mostraron el mayor impulso.

De acuerdo con datos de la Promotora de Comercio Exterior (Procomer), las exportaciones de bienes sumaron $7.463 millones entre enero y abril.

Los productos agrícolas generaron $1.354 millones yfueron los de mayor crecimiento con un 12%. Específicamente las exportaciones de piña crecieron 15%, banano (+18%) y café oro (+13%).

Los dispositivos médicos continuan como los principales bienes de exportación de Costa Rica. Hasta abril representaban el 45% de total colocado en el exterior, equivalente a $3.358 millones, un crecimiento del 3%.

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