Economía

Exportaciones de Costa Rica superan los $7.000 millones: productos agrícolas crecen a doble dígito

El sector agrícola lideró el crecimiento de las exportaciones costarricenses durante el primer cuatrimestre del año, mientras los dispositivos médicos se mantienen a la cabeza

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Por Gustavo Ortega Campos
Fotocomposción que incluye imagenes de piña, banano y café en fruta.
La piña, el banano y el café destacaron entre los productos con mayor crecimiento en las exportaciones de Costa Rica de acuerdo a los resultados acumulados hasta abril. (Fotocomposición en Canva/Archivo/Fotocomposición en Canva/Archivo)







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Gustavo Ortega Campos

Gustavo Ortega Campos

Periodista de Economía. Licenciado en Economía con un Máster en Comunicación y Periodismo. Inició en el periodismo en 1995. Se desempeñó durante 10 años como editor y periodista en el Diario La Prensa de Nicaragua.

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