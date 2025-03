Expomóvil 2025: ¿Qué encontrar en los 11 días de la feria de vehículos?

Expomóvil 2025 se iniciará este jueves y se desarrollará durante 11 días, hasta el domingo 30 de marzo. La feria de vehículos nuevos se realizará en el Centro de Eventos Pedregal, en San Antonio de Belén, Heredia.

Carlos Aguilar, director ejecutivo de la Asociación de Importadores de Vehículos y Maquinaria (Aivema), afirmó que la edición del 2024 fue la más exitosa de Expomóvil desde su inicio en 1986. El año pasado recibieron 77.500 visitantes.

“Expomóvil se ha convertido en un referente de la industria automotriz en Costa Rica y la región. Este año, la feria ofrecerá un espacio renovado, con las últimas innovaciones en tecnología automotriz y una oferta más robusta que nunca”, dijo Aguilar.

Durante el evento se presentarán avances en seguridad, conectividad de última generación, prototipos futuristas y la mayor oferta de electromovilidad. La feria reunirá a 76 marcas de vehículos, algunas por primera vez.

Los visitantes también podrán conocer las últimas novedades en sedanes, SUV, autos eléctricos e híbridos, vehículos de trabajo, camiones, motocicletas, cuadraciclos, busetas y maquinaria especializada. Los precios oscilarán entre los $18.000 y más de $200.000 en las versiones de lujo.

Opciones de financiamiento en Expomóvil

La feria ofrecerá diversas opciones de financiamiento a carga de las casas distribuidoras de vehículos y siete entidades financieras: Davivienda, Banco General, Banco Nacional, Scotiabank, Banco Popular, Banco de Costa Rica y BAC. Estas entidades brindarán planes exclusivos para la compra de vehículos con condiciones preferenciales.

Además, Expomóvil será una plataforma para el lanzamiento de nuevos modelos. Las marcas realizarán demostraciones y pruebas de manejo.

Los asistentes también podrán participar en la rifa de tres vehículos. Para inscribirse, deberá registrarse y escanear los códigos QR distribuidos en la sede del evento.

La inauguración oficial de la feria está programada para el 20 de marzo a las 10:00 a.m. La Expomóvil 2025 tendrá un horario de lunes a sábado de 11:00 a.m. a 10:00 p.m. y los domingos de 11:00 a.m. a 7:00 p.m.

El costo de la entrada es de ¢3.500 (IVA incluido). Los niños menores de 12 años y los adultos mayores ingresarán gratis. Está permitido el ingreso de mascotas. El precio del estacionamiento es de ¢4.000.