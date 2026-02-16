Exgerente de Bicsa recuerda intento fallido de vender el banco a finales de los años 90

Bernardo Alfaro, gerente general del Banco Internacional de Costa Rica (Bicsa) entre enero del 2004 y febrero del 2005, recordó que a finales de los años 90 del siglo pasado se intentó vender la institución, cuando era propiedad de los tres bancos estatales que operaban en ese momento: el BCR, el Banco Nacional (BN) y Bancrédito.

Según relató, en 1997 se contrató a la firma de banca de inversión Socimer para asesorar la venta de Bicsa. En ese momento, Alfaro se desempeñaba como gerente regional de Banca de Inversión y Análisis de Inversiones de BAC International Bank (Panama), Inc.

De acuerdo con una publicación de La Nación, en 1996 el Poder Ejecutivo instó a los bancos estatales a vender Bicsa, para lo cual constituyeron un fideicomiso. En agosto de 1997 se seleccionó a Socimer International Corporation como asesor del proceso, entre un grupo de tres concursantes.

En marzo de 1998, la Junta Directiva del Banco Nacional, accionista mayoritario de Bicsa en ese momento, decidió terminar toda relación con Socimer, con lo cual quedó paralizado el proceso de privatización de esa entidad estatal.

El entonces vicepresidente de la República, Rodrigo Oreamuno Blanco, manifestó que respetaba la decisión del Banco Nacional y consideró que “en las circunstancias actuales era difícil seguir teniendo a Socimer como asesor de la venta”.

Según el recuento de La Nación, el proceso comenzó a complicarse desde finales de febrero de 1998, cuando el Banco Nacional alegó incumplimientos contractuales por parte de Socimer, entre ellos “la falta del cartel de licitación, el contrato de traspaso de las acciones de Bicsa y el acuerdo de confidencialidad”. Estos señalamientos fueron rechazados en ese momento por el abogado de la firma en el país.

Adicionalmente, el Banco Nacional empezó a dudar debido a una serie de cuestionamientos que se hicieron en Argentina, España y Bahamas de empresas ligadas con Socimer, a las cuales se vinculaba con faltantes de recursos por casi $382 millones.

“Esa firma (Socimer) tenía base en Argentina. En ese momento vino una de esas crisis argentinas tremendas y quebró Socimer, quebró el banco de inversión que había ganado el concurso para la venta de Bicsa”, detalló Alfaro, quien también fue gerente del Banco Nacional y jerarca de la Superintendencia General de Entidades Financieras (Sugef).

En noviembre del 2005, el Banco Nacional —que entonces poseía el 80% de las acciones de Bicsa— vendió un 31% de su participación al BCR, que a partir de ese momento asumió la mayoría accionaria. Esa estructura se mantiene actualmente.

La propuesta de venta de Bicsa volvió a plantearse al inicio de la administración de Rodrigo Chaves, reabriendo un debate que, como se expuso, ya había tenido un intento fallido décadas atrás.

El Banco Internacional de Costa Rica es una entidad financiera panameña creada en 1976. La institución tiene su sede en ese país centroamericano y cuenta con oficinas de representación en Guatemala, El Salvador, México y Miami, además de una oficina de servicio al cliente en Costa Rica.