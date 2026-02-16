Economía

Exgerente de Bicsa recuerda intento fallido de vender el banco a finales de los años 90

Actualmente, Bicsa es propiedad conjunta del BCR, dueño del 51% de las acciones, y del Banco Nacional, propietario del restante 49%.

Por Mónica Cerdas Gómez
El Banco Internacional de Costa Rica es una entidad financiera constituida en Panamá en 1976.







BicsaBanco Internacional de Costa Rica
Mónica Cerdas Gómez

Periodista de Economía. Graduada en Periodismo de la Universidad Latina de Costa Rica. Ganadora del Premio Periodismo Bursátil 2022, de la Bolsa Nacional de Valores. Recibió mención honorífica de excelencia de El Financiero, en 2022.

