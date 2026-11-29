Un estudio publicado por el Banco Central de Costa Rica (BCCR) determinó que los eventos climáticos extremos, tanto las lluvias como las sequías, modifican los patrones de gasto de los hogares en los cantones del país.

El emisor explicó, por ejemplo, que las lluvias inusualmente intensas dificultan la movilidad, incrementan la percepción de riesgo o inducen a posponer algunas compras, mientras que las condiciones más secas de lo habitual pueden estimular actividades económicas y recreativas, aunque también podrían perjudicar otras.

El estudio muestra que, en promedio, la ocurrencia de un evento lluvioso extremo se asocia con una reducción cercana al 5,3% en el gasto del cantón afectado. En cambio, no encontró evidencia de que las sequías tengan un efecto significativo sobre el gasto.

La investigación utiliza información de transacciones realizadas con tarjetas de débito y crédito, tanto en línea como en persona, agrupadas en siete categorías de consumo: supermercados, restaurantes, hoteles, combustibles, vestimenta, salud y otros.

El Banco Central aclaró que, debido a esta metodología, la investigación podría representar en menor medida a los consumidores con acceso limitado a medios electrónicos de pago en el país.

Los efectos del cambio climático en Costa Rica se ven reflejados en intensas sequías en provincias como Guanacaste. (Alonso Tenorio/Atenorio)

Lluvias versus sequías

Durante la temporada lluviosa (de mayo a noviembre), los eventos extremos se asocian con reducciones significativas en el gasto destinado a combustibles, hoteles y vestimenta, categorías vinculadas con la movilidad, el turismo y el consumo discrecional.

La investigación no encontró cambios significativos en restaurantes, supermercados ni servicios de salud. Por otra parte, los eventos secos extremos durante la temporada lluviosa generan un patrón distinto: en lugar de reducir el gasto, se relacionan con aumentos en las categorías de hoteles y combustibles, así como con disminuciones en supermercados y servicios de salud.

Durante la temporada seca (enero a abril y diciembre), las lluvias extremas también afectan negativamente algunas categorías de consumo. El mayor impacto se observa en hoteles, aunque también disminuye el gasto en supermercados, vestimenta y otros bienes y servicios.

En contraste, la investigación no identificó efectos significativos en las categorías de combustibles, restaurantes ni servicios de salud. Los eventos secos extremos también presentan un comportamiento diferente.

Estos fenómenos se asocian con un aumento del gasto en hoteles, lo que resulta compatible con una mayor actividad recreativa y turística. En cambio, el gasto en vestimenta y en otros bienes y servicios disminuye.

Las categorías de consumo más sensibles a estos fenómenos son combustibles, hoteles y vestimenta, así como supermercados y servicios de salud en determinados contextos, según la investigación.

El BCCR indicó que los resultados no implican necesariamente efectos permanentes sobre la actividad económica del país, aunque los eventos climáticos extremos podrían convertirse en una fuente adicional de volatilidad.

Los eventos lluviosos extremos reducen el gasto agregado de los consumidores en el cantón afectado, mientras que las condiciones más secas modifican principalmente la composición del gasto.

“Estos cambios pueden manifestarse en fluctuaciones de corto plazo en indicadores de actividad económica”, comentó el BCCR en su más reciente Informe de Política Monetaria, donde incluyó un recuadro con la investigación.

Aunque ambos fenómenos pueden ocurrir a lo largo del año, las condiciones secas extremas se concentraron principalmente en enero, marzo y junio, mientras que los eventos lluviosos extremos fueron más comunes en marzo, abril y noviembre.

¿Cómo se investigó?

La investigación analiza la relación entre los eventos hidrometeorológicos extremos y el gasto de los consumidores, con base en información mensual de 81 cantones del país, correspondiente al periodo comprendido entre enero de 2019 y mayo de 2022.

La variable analizada corresponde al valor monetario de las ventas realizadas mediante estos medios de pago, no a las cantidades consumidas. Por ello, el BCCR explicó que los resultados reflejan cambios en el gasto y no necesariamente en el volumen de consumo.

El estudio compara el comportamiento del gasto en los cantones durante los meses en que experimentan eventos climáticos extremos con aquellos en los que no se presentan estos fenómenos. Además, incorporó una variable relacionada con la pandemia de covid-19, debido a que esta coincidió con parte del periodo analizado.