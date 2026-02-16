Estos son los países más ricos de Latinoamérica según el Índice de Prosperidad 2026

Chile encabeza la prosperidad en América Latina en 2026. Haití registra la puntuación más baja de la región.

El Índice de Prosperidad HelloSafe 2026 ubicó a Chile como el país más próspero de América Latina, con 43,19 puntos. El estudio clasificó a 186 naciones mediante indicadores económicos y sociales. La medición buscó ir más allá del Producto Interno Bruto (PIB) y evaluar el desarrollo integral.

Uruguay y Panamá completan el podio regional. En el extremo opuesto, Haití, Honduras y Guatemala registraron las puntuaciones más bajas de la región.

El informe fue elaborado por la fintech internacional HelloSafe, especializada en comparación de productos financieros.

Los países más prósperos de América Latina

El ranking latinoamericano lo encabeza Chile con 43,19 puntos. Uruguay ocupa el segundo lugar con 42,48. Panamá se posiciona tercero con 40,36.

Argentina figura en el cuarto puesto con 38,18 puntos. República Dominicana aparece en la quinta posición con 37,39. Costa Rica se ubica en el sexto lugar regional con 36,39 puntos.

Suriname se ubicó en la séptima posición con 35,37 puntos, seguido por Guyana, que alcanzó 34,57. México ocupó el noveno lugar regional con 33,22 puntos, mientras Perú completó el top 10 con 32,53.

Más abajo en la clasificación aparecen Jamaica, con 30,37 puntos, y Ecuador, con 30,06. Brasil obtuvo 29,57 puntos y Paraguay registró 28,79, lo que los situó en la mitad inferior del ranking.

En los siguientes puestos figuran El Salvador, con 27,48 puntos, y Colombia, con 25,87. Bolivia alcanzó 25,32 puntos y Venezuela quedó muy cerca con 25,28.

Nicaragua sumó 24,59 puntos y Belice cerró ese bloque de países con 24,32, ambos en la parte baja de la tabla regional.

Los tres países con menor prosperidad en la región

Guatemala se ubicó en el puesto 21 regional con 19,84 puntos. Honduras ocupó la posición 22 con 17,33. Haití cerró el ranking latinoamericano con 16,22 puntos.

El estudio reflejó brechas significativas dentro de la región. La diferencia entre Chile y Haití superó los 26 puntos.

Clasificación de los países más ricos de América Latina (HelloSafe/Captura)

Los países más prósperos del mundo en 2026

En el plano global, Luxemburgo lideró el Índice de Prosperidad HelloSafe con 86,2 puntos. Noruega ocupó el segundo lugar con 85,1. Irlanda se posicionó tercera con 84,7.

El informe indicó que entre los 20 países más prósperos predominan naciones europeas. Qatar y Singapur fueron los únicos países no europeos dentro de los cinco primeros puestos.

Estados Unidos ocupó la posición 18. Canadá se ubicó en el puesto 19. Francia cerró el top 20 con 60,4 puntos.

Los 20 países más ricos del mundo (HelloSafe/Captura)

Cómo se elaboró el Índice de Prosperidad HelloSafe

El Índice de Prosperidad HelloSafe se diseñó para ofrecer una medición comparativa más amplia que el PIB. El análisis integró seis indicadores clave: PIB per cápita, Renta Nacional Bruta per cápita, tasa de ahorro nacional bruto, Índice de Desarrollo Humano, coeficiente de Gini y tasa de pobreza.

El PIB per cápita tuvo una ponderación de 30%

La Renta Nacional Bruta representó 20%

El Índice de Desarrollo Humano aportó 20%

El coeficiente de Gini tuvo un peso de 15%

El resto correspondió a los demás indicadores económicos y sociales considerados en el modelo.

Según HelloSafe, la metodología buscó reflejar no solo la riqueza económica, sino también la calidad de vida y la equidad.

Qué es HelloSafe

HelloSafe es una fintech internacional dedicada a la comparación inteligente de productos financieros. Trabaja en más de 35 países en cinco continentes.

La plataforma ofrece más de 500 herramientas gratuitas, entre comparadores, simuladores y calculadoras. La empresa también publica estudios de mercado, guías prácticas y barómetros internacionales con actualización periódica.

La firma indicó que su objetivo es facilitar decisiones financieras más informadas mediante herramientas imparciales.