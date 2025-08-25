Estos son los 5 reclamos más frecuentes que atiende la Oficina del Consumidor

La Oficina del Consumidor en Costa Rica, dependiente del Ministerio de Economía, Industria y Comercio (MEIC), analiza los reclamos derivados de las relaciones de consumo en el país, con el objetivo de proteger los derechos e intereses de las personas consumidoras.

Actualmente, los reclamos más frecuentes que atiende la Oficina del Consumidor se relacionan con contratos, garantías, publicidad e información, falta de información, y tarjetas de crédito en las compras. Así lo detalló el MEIC en respuesta a consultas de La Nación.

A junio de 2025, la Oficina del Consumidor recibió 3.770 denuncias, de las cuales 1.446 correspondieron a incumplimientos de contrato, 1.358 a problemas con garantías, 94 por publicidad o información engañosa, 49 por falta de información, 47 por tarjetas de crédito, 23 por normas de calidad y 753 por otros tipos de denuncias.

Durante el primer semestre del año, enero fue el mes con mayor número de denuncias, con un total de 769 reclamos. La mayoría de estos correspondió a problemas con garantías (307 casos), seguidos por incumplimientos de contrato (296).

Junio también registró un alto volumen de denuncias, con 752 reclamos tramitados, siendo nuevamente los incumplimientos de contrato (318) y los problemas con garantías (174) las principales causas de los reclamos.

En Costa Rica, los productores y comerciantes, tanto del sector público como privado, pueden ser denunciados ante la Oficina del Consumidor y obligados a cumplir la Ley de Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor (Ley N.° 7472).

No obstante, quien no se dedique de manera habitual a ofrecer, distribuir, vender, arrendar o conceder el uso o disfrute de bienes y servicios (aunque no sea su actividad principal) no se considerará comerciante y, por lo tanto, carecerá de la legitimación pasiva necesaria para ser denunciado ante esta vía.

Además, según la Defensoría, únicamente los consumidores finales de los bienes están habilitados para presentar denuncias. Cuando los productos se adquieren para integrarlos a la actividad comercial (como producción, transformación, venta o prestación de servicios a terceros) la resolución de los conflictos corresponde a la vía judicial.

Oficina registra menor porcentaje de resolución

Según datos del MEIC, la Oficina del Consumidor atendió 8.042 denuncias en 2022, 6.855 en 2023 y 6.917 en 2024.

En ese sentido, aunque el 2022 registró la mayor cantidad de casos, también fue el año con el porcentaje de resolución más alto, alcanzando un 90,30%. En 2023, esta cifra descendió levemente a 88,80% y, un año después, volvió a caer hasta situarse en 84,90%.

En detalle, en 2022 se archivaron 7.260 de las 8.042 denuncias ingresadas; en 2023, se archivaron 6.088 de 6.855; y en 2024, 5.870 de 6.917.

Durante todo este periodo, los reclamos relacionados con problemas de garantía se mantuvieron como los más recurrentes, sumando 2.869 en 2022, 2.406 en 2023 y 2.627 en 2024.

¿Qué casos no se atienden por esta vía?

No todas las denuncias derivadas de un bien o servicio recibido por un consumidor pueden resolverse ante la Oficina del Consumidor; en ciertos casos, el MEIC remite a los usuarios a las instancias correspondientes para que encuentren solución a los conflictos.

Los reclamos por cobros de daños y perjuicios, como la destrucción de un artículo o prenda enviada a reparación o lavado, deben tramitarse exclusivamente ante la sede jurisdiccional correspondiente.

Lo mismo aplica para denuncias relacionadas con daños o robos de vehículos ocurridos dentro de un establecimiento público.

Asimismo, la Oficina del Consumidor no interviene en casos de incumplimiento de servicios profesionales, como los de abogados, ingenieros o médicos, ni en servicios públicos o de telecomunicaciones.

Estos asuntos, al contar con regímenes de tutela especializados, deben gestionarse ante un juzgado notarial, la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep) o la Superintendencia de Telecomunicaciones (Sutel), respectivamente.

En los casos de reclamos relacionados con la prestación de servicios municipales, como recolección de basura, cementerios, cordones de acera o impuestos, así como denuncias contra instituciones públicas o del Estado, los consumidores deben acudir a la Defensoría de los Habitantes.

Por su parte, cuando las denuncias se relacionan con los sistemas de pagos rápidos o el Sistema Nacional de Pagos Electrónicos (Sinpe), la Oficina del Consumidor remite los casos al Banco Central de Costa Rica (BCCR).

En tanto, las reclamaciones vinculadas al uso indebido de información personal o a datos inexactos, incompletos o desactualizados en bases de datos deben ser presentadas ante la Agencia de Protección de Datos de los Habitantes (Prodhab).