Este es el país más rico de Centroamérica según el Índice de Prosperidad 2025

Panamá encabeza el Índice de Prosperidad HelloSafe en Centroamérica, seguido por Costa Rica, mientras Nicaragua ocupa la última posición regional.

El Índice de Prosperidad HelloSafe 2025 evalúa de manera integral la prosperidad de 186 países del mundo. A diferencia de otros estudios similares, no se limita a analizar únicamente la riqueza económica.

Considera además variables como la calidad de vida, la distribución de los ingresos y el desarrollo humano.

Este índice lo elaboró HelloSafe, empresa mexicana que inicialmente se dedicaba a seguros de viaje, y que ahora ofrece análisis económicos para inversores, turistas y expertos interesados en el desarrollo global.

Panamá encabeza la región

En este estudio, Panamá obtuvo el primer lugar como el país más próspero de Centroamérica (tercero en Latinoamérica), con un puntaje total de 40,36 puntos.

En el segundo puesto figura Costa Rica, con 36,39 puntos (sexto en Latinoamérica).

El índice coloca a los demás países centroamericanos más atrás en la tabla regional. El Salvador aparece con 27,48 puntos, Nicaragua con 24,59 y Belice, con 24,32 puntos.

Más atrás están Guatemala, con 19,84 puntos y Honduras, con 17,33, mostrando los niveles más bajos en prosperidad y desarrollo humano en el área.

Chile, líder latinoamericano

En la región de América Latina, Chile se posiciona primero con un puntaje de 43,19 puntos, muy de cerca se encuentra Uruguay, con 42,48 puntos. Panamá completa este podio regional, consolidando su liderazgo económico en América Central.

A escala global, Luxemburgo lidera con un puntaje excepcional de 86,2 puntos, debido a su alta renta per cápita, estabilidad económica y destacada calidad de vida. Noruega ocupa la segunda posición mundial con 85,1 puntos. Finalmente, Irlanda cierra el podio mundial con 84,7 puntos.

Cómo se calcula el Índice de Prosperidad HelloSafe

Para determinar el nivel integral de prosperidad en cada país, HelloSafe utiliza seis variables. La más importante es el Producto Interno Bruto per cápita, que representa un 30% de la puntuación total.

La Renta Nacional Bruta per cápita aporta un 20% adicional. El Índice de Desarrollo Humano, que mide educación, esperanza de vida e ingreso per cápita, también contribuye con otro 20%.

Además, el índice considera el coeficiente de Gini, que mide la desigualdad en la distribución del ingreso y representa un 15%.

La tasa de pobreza nacional añade un 10% a la ponderación final, mientras que la tasa de ahorro nacional aporta el 5% restante.

Los datos para estos cálculos se obtienen principalmente del Banco Mundial y del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), tomando únicamente aquellos países que cuentan con al menos el 90% de la información requerida.

