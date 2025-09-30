Economía

Este es el país más rico de Centroamérica según el Índice de Prosperidad 2025

El índice revela el país centroamericano con mayor prosperidad, destacando fortalezas en economía, educación, salud y desarrollo humano

Por Damián Arroyo C.
Panamá encabeza el Índice de Prosperidad HelloSafe en Centroamérica, seguido por Costa Rica, mientras Nicaragua ocupa la última posición regional.
Panamá encabeza el Índice de Prosperidad HelloSafe en Centroamérica, seguido por Costa Rica, mientras Nicaragua ocupa la última posición regional. (Canva/Canva)







