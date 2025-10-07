Economía

Este es el país más pobre de Centroamérica según el Índice de Prosperidad 2025

El índice mide prosperidad económica, desarrollo humano y desigualdad en 186 países

Por Damián Arroyo C.
Vista de Tegucigalpa tomada el 14 de agosto de 2025. Honduras, donde aproximadamente el 40% de los hogares viven en pobreza extrema según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), celebrará elecciones presidenciales el 30 de noviembre de 2025. (Foto de Orlando SIERRA / AFP)
En Honduras aproximadamente el 40% de los hogares viven en pobreza extrema según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE). (ORLANDO SIERRA/AFP)







Damián Arroyo C.

