Estas son las tres prioridades que todo CEO debe tener en su agenda

Rafael Sayagués, socio director de Deloitte Costa Rica, explicó a ‘La Nación’ las tres megatendencias que todo director ejecutivo de las empresas (CEO) debe priorizar. Vea cuáles son

Por Arianna Villalobos Solís
Fotocomposición en Canva que ilustra las tres grandes transformaciones: la inteligencia artificial, la volatilidad de los mercados y las políticas públicas. El impacto neto en la fuerza laboral y la capacidad de adaptación son la clave.
Rafael Sayagués, socio director de Deloitte Costa Rica, advierte que los directores ejecutivos deben enfocarse en tres grandes transformaciones: la inteligencia artificial, la volatilidad de los mercados y las políticas públicas. El impacto neto en la fuerza laboral y la capacidad de adaptación son la clave. (Fotocomposición en Canva/Archivo-Shutterstock/Fotocomposición en Canva/Archivo-Shutterstock)







Periodista de la sección de economía. Graduada como bachiller en Derecho de la Universidad de Costa Rica. Estudiante activa de bachillerato y licenciatura en Comunicación Colectiva en la misma institución. Trabajó en la sección de política y para el proyecto Doble Check.

