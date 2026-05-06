Economía

Estas son las 10 personas más ricas del mundo en mayo de 2026, según Forbes

Forbes actualizó la lista de las 10 personas más ricas del mundo en mayo de 2026, liderada por Elon Musk y marcada por el crecimiento de Google

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Por Silvia Ureña Corrales
Elon Musk sigue como la persona más rica del mundo, mientras Google impulsa el ascenso de Larry Page y Sergey Brin.
Elon Musk sigue como la persona más rica del mundo, mientras Google impulsa el ascenso de Larry Page y Sergey Brin. (Marcin Mycielski Wikimedia Commons/ Archivo / AFP/Marcin Mycielski Wikimedia Commons/ Archivo / AFP)







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Silvia Ureña Corrales

Silvia Ureña Corrales

Periodista de Inteligencia Artificial. Graduada de Periodismo en la Universidad Internacional de las Américas y estudiante de la licenciatura en Comunicación y Mercadeo Digital en la Universidad Latina. Tiene experiencia en cobertura deportiva, motores y comercial. Le interesan la innovación digital y la inteligencia artificial en la comunicación.

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