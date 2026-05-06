Estas son las 10 personas más ricas del mundo en mayo de 2026, según Forbes

Elon Musk sigue como la persona más rica del mundo, mientras Google impulsa el ascenso de Larry Page y Sergey Brin.

El repunte de las acciones tecnológicas durante abril provocó cambios importantes en el ranking de las personas más ricas del planeta, según explica un artículo de Forbes. El cofundador de Google, Larry Page, superó por primera vez los $300.000 millones de fortuna y consolidó el segundo lugar mundial, solo detrás de Elon Musk.

Según el listado actualizado por la revista al 1.° de mayo de 2026, las diez mayores fortunas del planeta acumulan en conjunto $2,7 billones. El crecimiento coincidió con un aumento del 9% en el índice S&P 500 y del 15% en el Nasdaq durante abril.

Larry Page registró el mayor incremento mensual entre los multimillonarios. Su patrimonio aumentó en $76.000 millones y alcanzó los $313.000 millones, impulsado por el alza superior al 33% en las acciones de Alphabet, empresa matriz de Google. Con ello, se convirtió en la tercera persona en la historia en superar la barrera de los $300.000 millones, junto a Elon Musk y Larry Ellison, según información de Forbes.

En el primer lugar se mantiene Elon Musk, con una fortuna estimada en $782.000 millones. Sin embargo, fue el único integrante del top 10 cuya riqueza disminuyó durante el último mes. Los autores del artículo atribuyeron la caída a una revisión en la valoración de su participación en SpaceX.

Sergey Brin, también cofundador de Google, desplazó a Jeff Bezos y subió al tercer puesto global. Su patrimonio creció en $70.000 millones, hasta los $289.000 millones. Bezos cayó al cuarto lugar pese a sumar $49.000 millones, gracias al aumento de las acciones de Amazon.

El listado también mostró movimientos entre los empresarios tecnológicos vinculados a la inteligencia artificial y los semiconductores. Michael Dell avanzó al séptimo lugar tras aumentar su patrimonio en $34.000 millones, mientras Jensen Huang, cofundador de Nvidia, descendió un puesto aunque ganó $22.000 millones en el último mes.

Además, la lista no está dominada únicamente por empresarios tecnológicos. Los hermanos Rob y Jim Walton, herederos de Walmart, se mantuvieron entre las diez mayores fortunas del planeta gracias al crecimiento de la cadena minorista. Ambos aumentaron sus patrimonios en $7.000 millones durante el último mes.

Estas son las diez personas más ricas del mundo al 1.° de mayo de 2026, según Forbes: