Estas monedas dejarán de circular en Costa Rica a partir de julio de 2026: cómo aplicará la medida

El Banco Central retirará de circulación monedas antiguas de ¢5, ¢10 y ¢25 en julio de 2026 como parte de la actualización del cono monetario.

Las monedas de ¢5, ¢10 y ¢25 del diseño anterior dejarán de funcionar como medio de pago a partir del 1.° de julio de 2026, informó el Banco Central de Costa Rica. Desde esa fecha, ya no serán aceptadas en transacciones comerciales en todo el país.

La medida aplica para monedas acuñadas en distintos años y responde al proceso de actualización del cono monetario nacional, que busca sustituir piezas antiguas por nuevas versiones ya en circulación. Las personas que conserven estas monedas podrán cambiarlas o depositarlas en bancos comerciales, cooperativas, mutuales y otros intermediarios financieros autorizados.

En el caso de las monedas de ¢10 y ¢25, el retiro será progresivo, ya que estas denominaciones cuentan con un nuevo diseño que reemplaza al anterior. El Banco Central puso en circulación 28 millones de monedas de ¢10 y 10 millones de monedas de ¢25, además de mantener en custodia 115 millones de monedas de ¢10 y 127 millones de monedas de ¢25, que ingresarán al mercado según la demanda.

Para la moneda de ¢5, el retiro será definitivo. Esta pieza dejó de acuñarse desde el 1.° de enero de 2020, debido a que su costo de fabricación superó su valor facial. Con esta decisión, la moneda de ¢10 quedará como la denominación más pequeña del sistema monetario costarricense.

El Banco Central detalló que entre las monedas que perderán vigencia se encuentran las de ¢25 acuñadas entre 1995 y 2021, las de ¢10 en tonalidad dorada y plateada emitidas entre 1995 y 2021, así como las de ¢5 fabricadas entre 1995 y 2016, en ambos acabados.