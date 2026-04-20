Economía

Estafadores suplantan a ejecutivos de hoteles para vender servicios de eventos falsos en San José

Grupo hotelero advierte sobre engaños en reservas de eventos y pide verificar canales oficiales antes de realizar pagos

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Por Jailine González Gómez
Personas se hacen pasar por ejecutivos de hoteles en San José para ofrecer eventos falsos y pedir dinero fuera de canales oficiales.
Personas se hacen pasar por ejecutivos de hoteles en San José para ofrecer eventos falsos y pedir dinero fuera de canales oficiales. (Canva stock/StefanDahl/Karola G de Pexels)







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Jailine González Gómez

Jailine González Gómez

Bachiller Comunicación con énfasis en Periodismo por la Universidad de Costa Rica. Cursó estudios en Ingeniería en Computación en el Tecnológico de Costa Rica. Ha colaborado en proyectos de investigación sobre cultura digital y el uso social de la tecnología.

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