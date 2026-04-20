Estafadores suplantan a ejecutivos de hoteles para vender servicios de eventos falsos en San José

Personas se hacen pasar por ejecutivos de hoteles en San José para ofrecer eventos falsos y pedir dinero fuera de canales oficiales.

Una modalidad de estafa afecta a clientes y empresas turísticas en San José. Personas se hacen pasar por ejecutivos de hoteles para ofrecer servicios de eventos y solicitar pagos fuera de canales oficiales, según informó la compañía CLS Hospitality Group.

La alerta se emitió tras detectar casos en varios hoteles administrados por el grupo. Entre ellos figuran el Gran Hotel Costa Rica Curio Collection by Hilton, el Hilton Garden Inn San José La Sabana y el Hilton San José La Sabana.

De acuerdo con la empresa, los individuos contactan a potenciales clientes interesados en organizar bodas, fiestas de 15 años o eventos corporativos. Se presentan como ejecutivos de ventas y buscan concretar reservas fraudulentas.

Recomendaciones clave para evitar fraudes

La empresa insistió en verificar siempre la información antes de realizar pagos. Entre las principales medidas destacan:

Confirmar que los correos provienen de dominios oficiales.

Validar cotizaciones y solicitudes directamente con el hotel.

Evitar transferencias a cuentas personales o no verificadas.

Contactar números oficiales antes de cerrar una reserva.

Además, recordó que todos los procesos se gestionan únicamente mediante plataformas institucionales verificadas.